Putin: Wagner Grubu'nun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı - Son Dakika
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Putin: Wagner Grubu'nun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı

Putin: Wagner Grubu'nun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı

27.06.2023 17:17

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda yaptığı açıklamada, Wagner Grubu'nun finansmanının tamamen devlet tarafından sağlandığını belirtti. Putin ayrıca, askerlerin siviller arasında can kaybı olmaması için zor koşullarda çalıştığına işaret ederek, Wagner'in savaşçılarına ve komutanlarına saygıyla davrandıklarını belirtti. Putin, son bir yılda devletin, savaşçıların maaşları ve teşvik ödemeleri için Wagner'e 86 milyar 262 milyon ruble ödediğini aktardı. Ayrıca, Ukrayna'nın teçhizat kaybına da değinen Putin, kayıpların önemli ölçüde Rus askerlerin çalışmalarının sonucu olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner Grubu'nun finansmanının tamamen devlet tarafından sağlandığını söyledi.

Putin, Kremlin Sarayı'nda, Savunma Bakanlığı askerleriyle yaptığı görüşmede, açıklamalarda bulundu.

Her zaman ve her yerde silahlı ayaklanmaların, kaos ve iç savaşla sonuçlandığını belirten Putin, "(Askerler) Bunu önlediniz. Bu, sizin rolünüzdü. Başkomutan olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Putin, 24 Haziran isyanında askerlerin, siviller arasında can kaybı olmaması için zor koşullarda çalıştığına işaret ederek, kalabalık yollarda da çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Ordu askerleri arasında can kaybı yaşanmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayan Putin, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette bu savaş kayıplarıdır. Arkadaşlarımız vatanı savunurken öldü. Ülkede kaosun kaçınılmaz olabileceğinin ve düşmanın bundan faydalanabileceğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Yine de bunu yapmaya çalışıyor ama işe yaramıyor ve umarım işe yaramayacak, bundan eminim. Ama kesinlikle faydalanırlardı. Sonunda ülkenin ne hale geleceğini kimse bilemezdi ama savaş sırasında elde edilen tüm kazanımlar, en azından birçoğu kaybedilmiş olacaktı. Sizler bunu önlediniz."

Putin, Wagner'in savaşçılarına ve komutanlarına saygıyla davrandıklarını belirterek, "Çünkü onlar gerçekten cesaret ve kahramanlık gösterdi. Wagner grubunun finansmanı tamamen devlet tarafından sağlandı." dedi.

Son bir yılda devletin, savaşçıların maaşları ve teşvik ödemeleri için Wagner'e 86 milyar 262 milyon ruble ödediğini aktaran Putin, "(Özel Güvenlik Şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'e ait Rusya'daki danışmanlık firması) Konkord şirketi, Rus ordusuna gıda ürünleri tedarik ederek ve beslenme hizmetleri sağlayarak 80 milyar ruble kazandı." diye konuştu.

Putin, ordunun gıda ürünleri ve yemek hizmetleri sağlarken "Konkord'dan kimsenin bir şey çalmadığını ya da daha az çaldığını umduğunu" belirterek, yetkililerin bununla ilgileneceğini dile getirdi.

Ukrayna'nın teçhizat kaybına da değinen Putin, "Karşı taarruzun başladığı 4 Haziran'dan bu yana düşman 259 tank, 780 zırhlı araç kaybetti. Düşmanın ana saldırı yönü olarak saydığı Orihovo yönünde sadece son 7 günde 280 adet teçhizat kaybetti. Bunlardan 41'i tank, 102 zırhlı araç." ifadesini kullandı.

Putin, Ukrayna'nın söz konusu teçhizat kaybının önemli ölçüde Rus askerlerin çalışmalarının sonucu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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