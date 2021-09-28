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R Kelly: Amerikalı şarkıcı seks ticareti ve şantajdan suçlu bulundu, ömür boyu hapis cezası alabilir - Son Dakika
BBC

R Kelly: Amerikalı şarkıcı seks ticareti ve şantajdan suçlu bulundu, ömür boyu hapis cezası alabilir

28.09.2021 01:13
R Kelly: Amerikalı şarkıcı seks ticareti ve şantajdan suçlu bulundu, ömür boyu hapis cezası alabilir, System.String[]

Amerikalı şarkıcı R Kelly, konumunu kullanarak 20 yıl boyunca kadınlara ve çocuklara tacizde bulunma dahil bir dizi suçtan suçlu bulundu.

Amerikalı şarkıcı R Kelly, ününü ve konumunu kullanarak 20 yıl boyunca kadınlara ve çocuklara tacizde bulunma ve seks ticareti yapmak dahil bir dizi suçtan suçlu bulundu.

Dokuzu kadın, ikisi erkek toplam 11 davacı, New York'ta altı hafta süren duruşmalarda R Kelly tarafından gördükleri cinsel taciz ve şiddeti mahkemede ayrıntılarıyla anlattı.

İki gün süren kapalı müzakereler sonunda jüri, Kelly'yi yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu buldu.

R Kelly hakkındaki ceza 4 Mayıs'ta belirlenecek. Amerikalı şarkıcı bu suçlamalarla ömrünün geri kalanını demir parmaklıkların ardında geçirebilir.

Tam adı Robert Sylvester Kelly olan şarkıcı, yakın çevresindeki kişilerle, kadınları tuzağa düşürüp, kandırıp veya zorlayarak cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu.

Bazı mağdurlar istismara uğradıklarında çocuk olduklarını söyledi.

'I Believe I Can Fly' şarkısıyla çok sayıda ödülün sahibi olan şarkıcı eyaletler arası seks ticaretinden de suçlu bulundu.

'Avukatlık hayatımda gördüğüm en kötü seks avcısı'

Mahkemede bir kadın yazılı ifadesinde Kelly'nin kendisini kaçırıp bir yere kapattığını, uyuşturucu verdiğini ve tecavüz ettiğini anlattı. Kadın, suçlamaları kamuoyuna taşıdığından beri Kelly'nin 'kendisine yönelik tehditlerde' bulunduğu gerekçesiyle şarkıcıdan saklandığını ifade etti.

Mahkemede 'Sonja' adıyla anılan kadın "Hayatımı korkusuzca yaşamaya ve iyileşme sürecini başlatmaya hazırım" dedi.

Mağdurlardan bazılarını temsil eden avukat Gloria Allred gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"47 yıldır avukatlık yapıyorum. Bu süre içinde kadınlara ve çocuklara karşı suç işleyen çok sayıda seks avcısının peşine düştüm. Bütün bunların arasında en kötüsü Kelly'ydi."

Savcı Jacquelyn Kasulis, duruşma salonu dışında düzenlenen basın toplantısında mahkeme jürisinin Kelly gibi güçlü erkeklere de mesaj verdiğini söyledi.

Kasulis, "Ne kadar uzun sürerse sürsün, hukukun kolu bir gün sizi yakalar" dedi.

Kelly, 13 yıl önce Illinois eyaletinde bir başka davada çocuk pornografisi suçlamalarından aklanmıştı.

Kandırıp ağına çekiyordu

Davada konu olan iddiaların çoğu, 2019 yılında yayınlanan 'Surviving R Kelly' adlı belgeselde yer alıyordu.

Mağdurlar bazen konserine gelen izleyicilerden seçiliyor veya müzik kariyerine yardımcı olma vaadiyle kandırılarak istismar ağına çekiliyordu.

Ama Kelly'nin çevresine girdiklerinde katı kurallara tabi tutuluyorlar ve kuralları çiğnemeleri halinde ağır cezalarla karşılaşıyorlardı. Kelly'nin ekibi bu kurallar için 'Rob'un kuralları' diyordu.

Seks ticaretinin yanı sıra Kelly, genelde organize suç örgütlerine yöneltilen şantaj suçundan da suçlu bulundu. Mahkemede savcılar, Kelly'nin menajerlerinin, güvenlik görevlilerinin ve çevresindeki diğer kişilerin suç ağına nasıl yardımcı olduklarını da anlattı.

Mahkemede ayrıca, Kelly'nin henüz reşit olmayan şarkıcı Aaliyah'yla evlenebilmek için belgelerde sahtecilik yaptığı da ifade edildi. Aaliyah, 15 yaşında Kelly ile evlendikten sona 2001 yılı Ağustos ayında uçak kazasında ölmüştü.

Kelly'nin avukatı Deveraux Cannick, 'tutarsızlıklar nedeniyle' müvekkilinin suçlu bulunmayı beklemediğini söyledi.

Kelly ayrıca Chicago'da da ayrı bir davada, çocuk pornografisi ve adaleti engelleme suçlarından yargılanıyor. Amerikalı şarkıcı hakkında Illinois ve Minnesota'da da ayrı cinsel taciz suçlamaları var.

R Kelly: Amerikalı şarkıcı seks ticareti ve şantajdan suçlu bulundu, ömür boyu hapis cezası alabilir
R Kelly: Amerikalı şarkıcı seks ticareti ve şantajdan suçlu bulundu, ömür boyu hapis cezası alabilir

New York, Illinois, Mayıs, Taciz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya R Kelly: Amerikalı şarkıcı seks ticareti ve şantajdan suçlu bulundu, ömür boyu hapis cezası alabilir - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: R Kelly: Amerikalı şarkıcı seks ticareti ve şantajdan suçlu bulundu, ömür boyu hapis cezası alabilir - Son Dakika
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