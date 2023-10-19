Sunak ile toplantı düzenleyen Netanyahu'dan Türkiye çıkışı: Saldırı öncesi normalleşme adımları atmıştık

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün Kudüs'te bir araya geldi. Sunak ve Netanyahu, yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda dikkat çeken ifadeler kullanan Netanyahu, "Bu saldırı Orta Doğu'daki barışçıl ilişkilerinin genişlemesini engellemeyi amaçladı. Bu barışı genişletmenin eşiğindeydik ve bu hamleyi yok etmek bu eylemin nedenlerinden biriydi" dedi. Son dönemde İsrail başta Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölgedeki bazı ülkelerle normalleşme adımları atmıştı" dedi.

SUNAK'TAN İSRAİL'E DESTEK ZİYARETİ

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrası Gazze'yi ve sivilleri hedef alan İsrail'e destek üstüne destek geliyor. Önceki gün Almanya Başbakanı Olaf Scholz İsrail'i ziyaret etmiş ve destek mesajları vermişti. Dün ise ABD Başkanı Joe Biden İsrail'de resmi temaslarda bulundu. İsrail'e desteğini yineleyen ve İsrail Başbakanı ile havalimanında kucaklaşan Biden'dan sonra bugün ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak İsrail'e gitti.

"LONDRA, İSRAİL'İN KENDİNİ KORUMA HAKKINI DESTEKLİYOR"

Sunak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Sunak, İsrail'e destek verdiklerini ve İsrail'in yanında olduklarını söyledi. Sunak, "Londra, İsrail'in kendini koruma hakkını destekliyor. Fakat aynı zamanda Gazze'ye insani yardım gönderilmesine izin verilmeli. Filistinliler, Hamas'ın yaptıklarının kurbanı. Onlara insani yardım göndermeye devam edilmeli" dedi.

"BİZ SİZİN KAZANMANIZI İSTİYORUZ"

Bibi lakabıyla bilinen Netanyahu ile görüşmesinde Sunak, "İngiltere, İsrail'in en karanlık saatinde yanında olacaktır. Biz sizin halkınızın yanındayız ve ayrıca biz sizin kazanmanızı istiyoruz" ifadesini kullandı.

NETANYAHU: SAVAŞ UZUN SÜRECEK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Netanyahu, 7 Ekim'de Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırının amacını söyledi. Netanyahu bu savaşın çok uzun sürebileceğini söylerken, "Sizin sürekli desteğinize ihtiyacımız var" dedi. Netanyahu, "Bu saldırı Orta Doğu'daki barışçıl ilişkilerinin genişlemesini engellemeyi amaçladı" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME ADIMLARI ATMIŞTIK"

Netanyahu Sunak'a "Bu barışı genişletmenin eşiğindeydik ve bu hamleyi yok etmek bu eylemin nedenlerinden biriydi" dedi. Son dönemde İsrail başta Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere bölgedeki bazı ülkelerle normalleşme adımları atmıştı.

KARŞILIKLI OLARAK BÜYÜKELÇİ ATANMIŞTI

İsrail bu yılın başından beri Türkiye ile ilişkilerini kuvvetlendirmeye başlamış ve her iki ülke bu yıl karşılıklı olarak büyükelçi atamıştı.