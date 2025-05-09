Yunanistan'ın Selanik kentinde, terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe katılan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İçişleri Bakanı Konstantinos İoannou, burada yaptığı konuşmada EOKA'nın kanlı mirasını sahiplenerek skandal ifadeler kullandı. Rum yönetiminin adanın kuzeyine yönelik hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğini belirten İoannou, "EOKA mücadelesi geçmişe ait değildir. O, bugünün ve geleceğin pusulasıdır." dedi.
Konuşmasının devamında terör örgütü EOKA'nın önemine vurgu yapan İoannou, "Çocuklarımıza tarihin bitmediğini öğretmeliyiz. Çocukların etkinliğe katılımı net bir mesaj veriyor; öğrenen, önemseyen, onurlandıran yeni nesiller olduğu sürece EOKA'nın mücadelesi asla unutulmayacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan etkinlik sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) önemli turizm merkezi Girne'nin bir fotoğrafı da dev ekrana yansıtıldı. Fotoğrafın altında ise, "Geri döneceğiz!" sloganı yer aldı. Bu durum, etkinlikteki bazı katılımcılar tarafından coşkuyla karşılanırken Rum bakanın da tezahüratları alkışladığı görüldü.
Bu ifadeler ve özellikle Girne fotoğrafının sloganla birlikte sergilenmesi, Türkiye ve KKTC'de tepkilere neden oldu. Söz konusu eylemlerin, bölgedeki gerginliği artırmaya yönelik provokatif adımlar olduğu değerlendirildi.
Kıbrıs'ta 1955 yılında kurulan terör örgütü EOKA, adayı Yunanistan'a bağlama hedefiyle kanlı saldırılar düzenlemiş ve yüzlerce Kıbrıslı Türk'ü katletmişti.
Son Dakika › Dünya › Rum bakan, EOKA'nın kanlı mirasına sahip çıkıp Girne'yi hedef gösterdi - Son Dakika
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