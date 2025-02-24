Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den 'hayır' oyu - Son Dakika
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Dünya

Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den 'hayır' oyu

Rus birliklerinin Ukrayna\'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD\'den \'hayır\' oyu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısını kabul etti. Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

24.02.2025 20:46
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Ukrayna- Rusya Savaşı'nın 3. yılı geride kalırken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, acil oturum için bir araya geldi.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAN DERHAL ÇEKİLMESİNİ TALEP EDEN TASARI KABUL EDİLDİ

Oturumda, Ukrayna'nın hazırladığı, "Rus güçlerinin derhal geri çekilerek savaşın sonlandırılmasını" talep eden ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri tarafından da desteklenen karar tasarısı oylamaya sunuldu. Genel Kurul'daki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 93 "evet" oyuyla Ukrayna'nın tasarısı kabul edildi. Oylamada 65 ülke çekimser kaldı.

ABD "HAYIR" OYU VERDİ

Oylamada, ABD ve Rusya tasarıya "hayır" oyu verirken, Türkiye "evet" oyu veren ülkeler arasında yer aldı. Kabul edilen kararda, Rus işgalinin, üç yıldır devam ettiği ve sadece Ukrayna için değil, diğer bölgeler ve küresel istikrar için de "yıkıcı ve uzun süreli sonuçlar doğurmaya devam ettiği" belirtildi.

YASAL BAĞLAYICILIĞI BULUNMUYOR

AB ülkelerinin de desteklediği kararda, iki ülke arasında devam eden savaşın sona erdirilmesi ve Rusya'nın, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırlarından tamamen geri çekilmesi çağrısı yapılıyor. Genel Kurul'da alınan kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Politika, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den 'hayır' oyu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den 'hayır' oyu - Son Dakika
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