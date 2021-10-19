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Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? - Son Dakika

Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?

19.10.2021 12:05

Rus devlet televizyonu, Putin'e Avrupa'daki gaz krizi hakkında soru soran ABD'li bir kadın gazeteciyi, sert bir şekilde suçladı. Kadın sunucunun etkinlikte bacaklarını Putin'e doğru uzatması ve diğer hareketleri, Ruslar tarafından cazibesini kullanmak olarak yorumlandı. Yorumcular sunucu hakkında "Eleştirilme korkusu olmadan kendini açıkça cinsel bir obje olarak konumlandırdı." ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin geçtiğimiz günlerde bir foruma katılmış ve sunucuyla olan diyaloğu gündem yaratmıştı. ABD'li bir kadın gazetecinin Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkındaki sorusuna yanıt veren ardından aynı sorunun bir kez daha yöneltilmesiyle söylediklerinin dinlenmediğini düşünen Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

"PUTİN'İN İLGİSİNİ ÇEKMEYE ÇALIŞTI"

Rus devlet televizyonu da Vladimir Putin'in dikkatini dağıtmaya çalıştığı iddiasıyla ABD'li kadın sunucuya tepki gösterdi. Gamble'ın Rus liderin "dikkatini dağıtmaya" çalıştığını iddia ettiler.

Rus televizyonundan Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki: Bacaklarıyla ne yapıyor?

BACAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Başka bir sunucu olan Dmitry Kiselyov da, kadın sunucunun "vücut dilini tam gaz kullandığını" iddia etti. Bu sırada görüntüler moderatör Hadley Gamble'ın bacaklarına odaklandı. Bacak görüntüleri devlet televizyonu tarafından 69 yaşındaki Devlet Başkanı Putin'i gafil avlamak için başarısız bir girişim olarak görüldü.

Rus televizyonundan Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki: Bacaklarıyla ne yapıyor?

CAZİBE VE ÇEKİCİLİK OLARAK YORUMLANDI

Görüntülerle ilgili yorum yapması istenen beden dili uzmanı Judy James, "tüm eski beden dili flört kılavuzları, ayağınızı birinin yönüne doğrultma hareketini cazibe ve çekicilik olarak işaret ettiğini" belirtti.

"KENDİNİ CİNSEL BİR OBJE OLARAK KONUMLANDIRDI"

Putin'in savunucusu olarak bilinen Kiselyov, izleyicilere şunları söyledi: "Özetlemek gerekirse, Hadley cüretkar davrandı, feministler tarafından eleştirilme korkusu olmadan kendini açıkça cinsel bir obje olarak konumlandırdı."

Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?

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Son Dakika Dünya Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? - Son Dakika
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