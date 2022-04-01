Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı

01.04.2022 01:00

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mİ-8 tipi helikopterin, Ukrayna ordusundan ele geçirilen ABD yapımı Stinger füzeleriyle vurularak düşürüldüğünü aktardı. Bakanlık yetkilileri, düşürülen helikopterde kaç kişinin öldüğüne dair bir bilgi vermedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 adet Mİ-8 tipi helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun günlük faaliyet raporuna dair brifing verdi.

"HELİKOPTERLERİ VURAN FÜZELER UKRAYNA ORDUSUNDAN ELE GEÇİRİLDİ"

Ukrayna'daki Azov Taburu'nun Mariupol'den üst rütbeli komutanları tahliye etmeye çalıştığını aktaran Konaşenkov, "Kiev rejimi 31 Mart sabahı Ukraynalı Neo-Nazi Azov Taburu'nun komuta kadrosunu iki Mi-8 helikopteri ile tahliye etmeye çalıştı. Donetsk Halk Cumhuriyeti birlikleri, Ukrayna ordusundan ele geçirdikleri ABD yapımı Stinger füzesiyle Mi-8 helikopterlerini düşürdü. Helikopterlerden biri Rybatskoye köyü yakınlarına düşerken, füze darbesiyle hasar alarak denize doğru yönelen diğer helikopter kıyıya 20 kilometre mesafede düştü" ifadelerini kullandı. Konaşenkov, düşürülen helikopterlerde kaç kişinin öldüğüne dair bilgi paylaşmadı.

Rusya: Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopter, ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov.

"TUGAYA BAĞLI 40'TAN FAZLA ASKER ÖLDÜRÜLDÜ"

Rus ordusunun bugün Ukrayna ordusuna verdirdiği zayiatlara da değinen Konaşenkov, "Severodonetsk yakınlarında operasyonlarına devam eden Lugansk Halk Cumhuriyeti birlikleri gün içinde 57. Motorlu Piyade Tugayının savunmasının 2 kilometre derinliğine kadar ilerledi. Tugaya bağlı 40'tan fazla askeri personel, 3 piyade muharebe aracı, çeşitli amaçlara yönelik 3 araç ve 2 mühimmat deposu imha edildi. Saldırıya devam eden Donetsk Halk Cumhuriyeti birliklerinin gruplandırılması, Novobakhmutovka yerleşiminin bir kısmı üzerinde kontrol sağladı. Novoselivka Vtoraya'nın eteklerinde 25. Ukrayna Hava İndirme Tugayının birimleriyle savaşıyorlar. Gün içinde 50'den fazla milliyetçi, 1 tank, 4 piyade savaş aracı, 1 saha mühimmat deposu ve 5 araçlık bir tanker konvoyu imha edildi" dedi.

"TAKTİK UÇAKLAR 28 ASKERİ TESİSİ VURDU"

Konaşenkov, "Gün boyunca, operasyonel taktik uçaklar, Ukrayna'nın 28 askeri tesisini vurdu. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri hava savunması, İzyum kentinin 30 kilometre batısında havada bir Ukrayna Mi-24 helikopterinin yanı sıra Tamarino, Lisichansk ve Volnovakha yerleşim bölgelerinde 4 Ukrayna insansız hava aracını düşürdü" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusya, Azov Taburu komutanlarını taşıyan 2 helikopterin ABD yapımı Stinger füzeleriyle düşürüldüğünü açıkladı - Son Dakika


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