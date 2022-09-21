Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı

21.09.2022 08:02

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "kısmi askeri seferberlik" açıklaması sonrası ülkeden kaçış başladı. Yaşanan gelişmenin ardından Rus vatandaşlar, ülke dışına kaçmaya çalışırken, İstanbul'a olan bilet fiyatları absürt bir şekilde yükselerek 30 bin lirayı buldu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna savaşında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna ordusu Rusları gafil avlayarak topraklarını bir bir geri almaya başlarken, Rusya lideri Putin'i en çok kızdıran gelişme ise Luhansk kentine yakın Bilohorivka adlı köyün de, küçük ama sembolik bir zaferle geri alınması oldu.

REFERANDUM KARARI ALDILAR

Mynet'in haberine göre, Ukrayna ordusunun bu son hamlesi Putin'in tüm planlarını bozarken, yaşanan gelişmenin ardındansa Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölge Rusya'ya bağlanmak için referandum kararı aldı.

PUTİN KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Rus lider Putin, Ukrayna'daki 4 ayrılıkçı bölgenin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi. "Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor" ifadesini kullanan Rus lider, kısmi askeri seferberlik ilan etti.

İSTANBUL'A YOĞUN İLGİ VAR

Bu gelişmenin ardından Rus vatandaşlarının ülkeden kaçma girişimleri hız kazanırken en çok gitmek istedikleri ülkelerin başında da Türkiye'nin olduğu öğrenildi. Moskova'dan İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin TL'ye kadar çıktığı bilet fiyatlarının da her geçen dakika yoğun ilgiden ötürü yükseldiği görüldü.

Rusya'da seferberlik ilan edileceği iddiası sonrası ülkeden kaçan kaçana! İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin liraya çıktı

RUSYA'DA SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

"DÜNYA GÖRÜLMEMİŞ BİR ÇATIŞMAYA GİREBİLİR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de yaptığı son dakika açıklamasında "Bir veya iki ay içinde dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir çatışmaya girebilir. Batı'nın Rusya ve Çin ile ilişkilerinin kötüleşmesi ve çatışmanın küresel düzeye yayılması çok mümkün." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Ukrayna-Rusya savaşı, SAÜ'de akademisyen ve diplomatların katılımıyla ele alınacak Ukrayna-Rusya savaşı, SAÜ'de akademisyen ve diplomatların katılımıyla ele alınacak Japonya'dan, Karadeniz'de tahıl ihracatının sürdürülmesinde arabulucu Türkiye'ye teşekkür Japonya'dan, Karadeniz'de tahıl ihracatının sürdürülmesinde arabulucu Türkiye'ye teşekkür

İstanbul, Moskova, Türkiye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'kısmi askeri seferberlik' kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:28 Komedyen Hasan Can Kaya için "Donanımı ve zekası yok" diyen Mehmet Ali Erbil'e tepki yağıyor
11:17 Yatak odasında mangal yakan yürüme engelli adam, gazdan zehirlenip hayatını kaybetti
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:56 Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti
10:58 Altın güne yükselişle başladı! Gramı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 12:03:19. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin'in "kısmi askeri seferberlik" kararı sonrası ülkeden kaçışlar başladı! İstanbul'a bilet fiyatları absürt seviyelere çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement