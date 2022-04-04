Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı - Son Dakika
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Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı

04.04.2022 18:15

Rusya Devlet Başkanı Putin, AB ülkelerinin "dostça olmayan" eylemlerine karşı, vizeyle ilgili tedbirlerin alınması konusunda karar imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından batılı ülkeler tarafından Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uygulanırken, Rusya'da batı ülkelerine misilleme yaptırımlarla karşılık vermeye devam ediyor.

GAZETECİLER DE KAPSAMDA OLACAK

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Rusya, AB ülkelerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre ve Lihtenştayn ile vize alımını kolaylaştıran anlaşmaların bazı maddelerini askıya aldı. Söz konusu karar, AB ülkelerinden Rusya'ya gelen resmi temsilciler ile gazeteciler için geçerli olacak. Diplomatik pasaport sahibi olanların Rusya'ya vizesiz seyahat etmeleri de yasaklanacak.

ÜLKEYE GİRİŞLERİNİN SINIRLANDIRILMASI KARARI

Ayrıca, Putin, imzaladığı kararnamede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, "düşmanca eylemlerde bulunan" yabancı uyruklu ve vatandaşlığı olmayan şahısların ülkeye girişlerini sınırlandırması talimatını verdi.

DOST OLMAYAN ÜLKELER

Rus hükümeti, Rusya'ya yönelik "dost olmayan" ülkeler listesini 7 Mart'ta onaylamıştı. Onaylanan listede ABD, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Krallık, Güney Kore, Japonya, Ukrayna, İsviçre ve Singapur gibi ülkelerin yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulayan 15 ülke daha yer alıyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, birçok AB ülkesine yönelik vize tedbirleri kararı aldı - Son Dakika
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