Paramiliter grup Wagner, Rusya'da Rostov şehrini kuşattı: Şoygu gelene kadar buradayız, Moskova'ya gideceğiz

Rusya'nın paralı ordusu Wagner ile ordu arasında ipler koptu. Wagner ordu tarafından kamplarının vurulduğunu öne sürdükten sonra Ukrayna topraklarından Rusya'ya geçtiğini duyurdu. Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatan Wagner savaşçıları, binanın kapı ve pencerelerine ağır silahlar yerleştirdi. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyarak "Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

AĞIR SİLAHLARI VAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor. Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

"ŞOYGU BURAYA GELECEK"

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.

"CEPHEDEKİ DURUM BİZİM YÜZÜMÜZDEN BOZULMADI"

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti: "Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor."

Diğer yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bölgede hafta sonu için planlanan tüm kitlesel etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi. Golubev ayrıca, Rostov'dan Taganrog ve kuzey güzergahında geçici trafik kısıtlamalarının uygulandığını bildirdi.