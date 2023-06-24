Paramiliter grup Wagner, Rusya'da Rostov şehrini kuşattı: Şoygu gelene kadar buradayız, Moskova'ya gideceğiz - Son Dakika
Üye Girişi

Paramiliter grup Wagner, Rusya'da Rostov şehrini kuşattı: Şoygu gelene kadar buradayız, Moskova'ya gideceğiz

24.06.2023 10:41

Rusya'nın kamplarını vurduğunu öne sürdükten sonra isyana kalkışan güvenlik şirketi Wagner, savaş alanından ayrılıp Rus topraklarına girdi. Prigojin'in idaresindeki Wagner grubu, Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı. Prigojin "Rostov'daki tüm askeri alanlar kontrol altında. Biz Savunma Bakanı Şoygu'yu buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın paralı ordusu Wagner ile ordu arasında ipler koptu. Wagner ordu tarafından kamplarının vurulduğunu öne sürdükten sonra Ukrayna topraklarından Rusya'ya geçtiğini duyurdu. Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatan Wagner savaşçıları, binanın kapı ve pencerelerine ağır silahlar yerleştirdi. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyarak "Şoygu'yu buraya istiyoruz. Gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

AĞIR SİLAHLARI VAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyor. Wagner savaşçıları Rus Savunma Bakanlığına bağlı binanın kapı ve pencerelerini gören yerlere ağır silahlar yerleştirdi. Rostov-Na-Donu sokaklarında kritik noktaları kontrol etmeye çalışan Wagner grubu üyelerinin hareketliliği görülüyor.

"ŞOYGU BURAYA GELECEK"

Rus Güney Askeri Bölge Karargahı önünde askeri yetkililerle tokalaştığı görülen Wagner'in Kurucusu Prigojin, "Bir kez daha söylüyorum. Biz Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız. Rostov'u bloke edeceğiz ve Moskova'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, "Karargahta bulunuyoruz. Rostov'da askeri havaalanı dahil askeri tesisler de kontrolümüzde bulunuyor. Karargah çalışıyor." dedi.

"CEPHEDEKİ DURUM BİZİM YÜZÜMÜZDEN BOZULMADI"

Genelkurmay başkanının karargahtan kaçtığını iddia eden Prigojin, şöyle devam etti: "Sorun yok. Her şey kontrol altında. Hava Kuvvetlerinin bize değil, Ukraynalılara saldırması için uğraşıyoruz. Wagner'in cephede orduya engel yarattığı haberlerini dinlemeyin. Cephedeki durum bizim yüzümüzden bozulmadı. Buraya geldiğimizde birçok şeyi bir kez daha doğruladık. Birçok toprak kaybedildi. Ölen Rus asker sayısı, üstlere bildirilenlerden 3-4 kat daha fazladır. Bazı günlerde 1000'e kadar asker kaybı yaşanıyor."

Diğer yandan Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev, bölgede hafta sonu için planlanan tüm kitlesel etkinliklerin iptal edilmesine karar verildiğini bildirdi. Golubev ayrıca, Rostov'dan Taganrog ve kuzey güzergahında geçici trafik kısıtlamalarının uygulandığını bildirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Hamit Gündoğdu: Bu darbe falan değil... düpedüz greve hazırlık gibi bir durum. Saçmalama diyenleri duyar gibiyim.. ama birazcık olaya makul açıdan yaklaşın ve şunu bilin.. adı üstünde paralı asker!?. Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Hakim ATMACA: Ruslar hepinizi diri diri yakar Cevap Yaz 8 8 Yayından Kaldır
  • okan Efe: rusyada yeni pkk mı doğuyor ? Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
500

Rostov, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paramiliter grup Wagner, Rusya'da Rostov şehrini kuşattı: Şoygu gelene kadar buradayız, Moskova'ya gideceğiz - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Ekrem İmamoğlu'nun "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusunu eşine danışması tüm salonu kahkahaya boğdu
11:05 Ekrem İmamoğlu'ndan "Beyonce mi Rihanna mı?" sorusuna güldüren yanıt
11:01 3. kez yakalandığı lenf kanseriyle mücadele eden Özkan Uğur'a destek mesajı yağdı: Ne olur gitme
10:56 Kanserle savaşan Özkan Uğur'un entübe edilmesi sanat dünyasını derinden sarstı: Ne olur gitme
10:04 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
10:04 FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakayı ele verdi
10:00 Son Dakika! Rusya lideri Putin: Bu bir darbedir, yanıtımız çok sert olacak
10:02 FETÖ firarisi Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak, İstanbul'da yakalandı
09:41 Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan ortalığı karıştıran eleştiri! İki ayrı görüş var
09:37 Dünyanın konuştuğu Titanik faciasına ünlü rapçi Nicki Minaj'dan olay yaratan yorum! Tepki gösteren de var, eleştiren de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2023 11:20:15. #1.11#
SON DAKİKA: Paramiliter grup Wagner, Rusya'da Rostov şehrini kuşattı: Şoygu gelene kadar buradayız, Moskova'ya gideceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement