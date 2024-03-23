Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı gerçekleştirildi. 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı DEAŞ üstlenirken konser salonun içinden görüntüler ortaya çıktı.
Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar dilerken Kremlin, aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un da bulunduğu güvenlik şefleri tarafından Putin'e dakika dakika bilgi verildiğini duyurdu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev ise saldırı sonrası çok sert bir açıklama yaparak "Ölüme ölüm" mesajı verdi. Saldırının arkasında Ukrayna olabileceğini belirten Medvedev "Şiddete güçle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse hepsi acımasızca yok edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyaya düşen bir videolarda konser salonundaki izleyicilerin canlarını kurtarmak için çığlıklar içinde kaçıştığı, en az 4 silahlı saldırganın rastgele ateş açtığı görüldü. Videolardan birinde saldırganın konser salonunun lobisinde yatan cansız bedenlere yakın mesafeden ateş açtığı görülürken başka bir videoda insanların arkalarında yanan konser salonunun çatısından yardım istediği görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Moskova'da Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı: 60'tan fazla ölü - Son Dakika
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemeler sürerken, saldırganların yakalanması için operasyon devam ediyor.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'nın Crocus City Hall binasında düzenlenen terör saldırısında 60'dan fazla kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cesetleri incelenirken, olay yerinden maddi kanıtlar toplanıyor. Saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Rusya'da konser salonuna yapılan silahlı saldırıdan 2 hafta önce ABD'nin Moskova'daki vatandaşlarını herhangi bir etkinliğe katılmamaları konusunda uyardığı ortaya çıktı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde saat 07.56'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Marmaris ilçesi olarak belirlendi ve 15,92 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 60'ı aşarken 100'den fazla yaralı da hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
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