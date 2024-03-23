Moskova\'da Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı: 60\'tan fazla ölü

Dünya

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Crocus City Hall konser alanında silahlı saldırı gerçekleştirildi. 60'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı DEAŞ üstlenirken konser salonun içinden görüntüler ortaya çıktı.

Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar dilerken Kremlin, aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un da bulunduğu güvenlik şefleri tarafından Putin'e dakika dakika bilgi verildiğini duyurdu.

"ÖLÜME ÖLÜM" MESAJI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev ise saldırı sonrası çok sert bir açıklama yaparak "Ölüme ölüm" mesajı verdi. Saldırının arkasında Ukrayna olabileceğini belirten Medvedev "Şiddete güçle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse hepsi acımasızca yok edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyaya düşen bir videolarda konser salonundaki izleyicilerin canlarını kurtarmak için çığlıklar içinde kaçıştığı, en az 4 silahlı saldırganın rastgele ateş açtığı görüldü. Videolardan birinde saldırganın konser salonunun lobisinde yatan cansız bedenlere yakın mesafeden ateş açtığı görülürken başka bir videoda insanların arkalarında yanan konser salonunun çatısından yardım istediği görülüyor.