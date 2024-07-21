Rusya'dan Biden'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada - Son Dakika
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Dünya

Rusya'dan Biden'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada

Rusya\'dan Biden\'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Zakharova, "Atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır" dedi.

21.07.2024 23:14
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ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "Atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır" ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN KARARIYLA İLGİLİ RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi adaylıktan çekildiğini açıklamasının ardından Rusya'dan ilk yorum geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya'dan Biden'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova

"ŞİMDİ SIRA SORUŞTURMADA"

Zakharova, "Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır" dedi.

KREMLİN:SEÇİMLERE HALA 4 AY VAR"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Rusya için öngörülebilir aday olarak Biden'ın tercih edilebilir olduğunu söylediğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Seçimlere hala 4 ay var ve bu, birçok şeyin değişebileceği uzun bir dönem. Sabırlı olmak ve bundan sonra ne olacağını dikkatle izlemek gerekiyor. Önceliğimiz, özel askeri operasyonun hedeflerine ulaşmaktır."

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Son Dakika Dünya Rusya'dan Biden'la ilgili dikkat çeken açıklama: Şimdi sıra soruşturmada - Son Dakika

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