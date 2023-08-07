Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı - Son Dakika
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Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı

07.08.2023 23:15

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıda 5 katlı bir apartman hasar alırken, 4 sivil ve 1 acil durum görevlisi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

YERLEŞİM YERİNE SALDIRI DÜZENLEDİLER

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

5 ÖLÜ, 31 YARALI

Rusya, Ukrayna'da yerleşim bölgelerini hedef almayı sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentindeki yerleşim yerine düzenlediği füze saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İki füzenin kullanıldığı saldırıda 5 katlı bir apartman hasar alırken, ilk saldırıda 4 sivil, ikinci saldırıda ise 1 acil durum görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Klymenko, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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Ukrayna, Donetsk, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'dan Donetsk'e füze saldırısı: 5 ölü, 31 yaralı - Son Dakika


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