Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı! - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!

08.03.2022 14:49
Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın, Ukrayna ile görüşmeye 'her zaman hazır olduğunu' belirterek, "Asıl sorulması gereken, Ukrayna tarafının perşembe günü Türkiye'de gerçekleşecek görüşmelere ne derece hazır olduğu" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryia Zaharova, Rus gazeteci Vladimir Solovyov'un Youtube programında Ukrayna'da devam eden askeri harekat ve müzakere sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu

"KARŞI TARAF ESASLI BİR GÖRÜŞMEYE HAZIR MI?"

Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının perşembe günü Antalya'da gerçekleştirecekleri görüşmeye ilişkin yorum yapan Zaharova, "Bizim açımızdan bakacak olursanız, ki prensibimiz belli, biz görüşmeye hazırız. Asıl sorulması gereken, karşı tarafın esaslı bir görüşmeye ya da konuşmaya ne derece hazır olduğu" ifadelerini kullandı.

LAVROV VE KULEBA BULUŞACAK

Daha önce Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda bir araya gelmeleri konusunda anlaştıklarını söylemişti.

Söz konusu üçlü görüşme, 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek.

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