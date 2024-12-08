Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi - Son Dakika
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Dünya

Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

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Suriye'de silahlı muhalif grupların 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından Rusya'dan beklenen açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında "Esad, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi" ifadelerine yer verildi.

08.12.2024 14:35
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti hiçbir çatışmaya girmeden ele geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Dün gece saatlerinde başkent Şam'ın kontrolünü de ele geçiren muhaliflerin son hamlesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasına neden oldu.

RUSYA'DA BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Esad'ın nerede olduğu henüz netleşmezken, savaşın başlamasından beri destek mesajları veren ancak cephede herhangi bir katkısı olmadığı gözlenen Rusya'dan beklenen açıklama geldi.

"İKTİDARI BARIŞÇIL YOLLARDAN DEVRETME TALİMATI VERDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Esad, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

"RUSYA, SURİYE'DEKİ TÜM MUHALİF GÜÇLERLE ETKİLEŞİMDE"

Rus tarafının Suriye'deki tüm muhalif güçlerle temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Bununla birlikte tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve tüm sorunları siyasi yolla çözmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda Rusya, Suriye'deki tüm muhalif güçlerle etkileşimde. Suriye'deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) oybirliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararı bağlamında kapsayıcı siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz."

RUS ASKERİ ÜSLERİ YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNDA

Suriye'deki Rus askeri üslerinin "yüksek hazırlık durumunda" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu üslerin güvenliğine yönelik ciddi tehdidin olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Rus vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • yücel Erten:
    Türkiye büyük bir memleket 139 10 Yanıtla
  • tuncay doğancı:
    LA GALİBE İLLALLAH ?? 89 10 Yanıtla
  • Enes Berk:
    Ya seve seve ya da.. 71 13 Yanıtla
  • Kafkas Kartalı:
    Esed canını verir iktidarı vermezdi ama canından olmak istemedi 70 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    asgari ücret zammına etki eder mi 28 21 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Darısı Mozambik Cumhuriyeti’nin başına! 28 16 Yanıtla
  • TOLGA ÇELİKCİ:
    Gizli devlet iş başında suriye 2. Türkiye artık 30 9 Yanıtla
  • Mehmet OLGAÇ:
    Yav he he... Barışçıl yollar tam onun sokağından geçiyordu.. 35 2 Yanıtla
  • Mehmet Tok:
    Senin yanında, değil mi.! Ver hele telefona ?? 35 1 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    neyse ki aklı başına erken gelmiş, ya geç gelseydi düşünemiyorum bile 12 1 Yanıtla
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