Rusya: Esad görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar birçok kenti hiçbir çatışmaya girmeden ele geçirdi.

ESAD ÜLKEDEN KAÇTI

Dün gece saatlerinde başkent Şam'ın kontrolünü de ele geçiren muhaliflerin son hamlesi ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçmasına neden oldu.

RUSYA'DA BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Esad'ın nerede olduğu henüz netleşmezken, savaşın başlamasından beri destek mesajları veren ancak cephede herhangi bir katkısı olmadığı gözlenen Rusya'dan beklenen açıklama geldi.

"İKTİDARI BARIŞÇIL YOLLARDAN DEVRETME TALİMATI VERDİ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Esad, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

"RUSYA, SURİYE'DEKİ TÜM MUHALİF GÜÇLERLE ETKİLEŞİMDE"

Rus tarafının Suriye'deki tüm muhalif güçlerle temas halinde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Bununla birlikte tüm ilgili tarafları, şiddete başvurmaktan vazgeçmeye ve tüm sorunları siyasi yolla çözmeye çağırıyoruz. Bu bağlamda Rusya, Suriye'deki tüm muhalif güçlerle etkileşimde. Suriye'deki tüm etnik ve dini güçlerin görüşlerine saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) oybirliğiyle kabul ettiği 2254 sayılı kararı bağlamında kapsayıcı siyasi sürecin tesis edilmesine yönelik çabaları destekliyoruz."

RUS ASKERİ ÜSLERİ YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNDA

Suriye'deki Rus askeri üslerinin "yüksek hazırlık durumunda" bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu üslerin güvenliğine yönelik ciddi tehdidin olmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Suriye'deki Rus vatandaşlarının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.