Rusya, Nijer'e askeri müdahale uyarısında bulundu

Rusya, Ecowas bölgesel bloğunun yedek kuvvetini toplama kararının ardından, Nijer'e askeri müdahalenin "uzun süren bir çatışmaya" yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. Bu tür bir müdahalenin Sahel bölgesini istikrarsızlaştıracağını belirten Rus Dışişleri Bakanlığı, resmi olarak darbı desteklemediğini belirtti.

Ancak ABD, devrilen lider Mohamed Bazoum'un yeniden göreve dönmesini destekleyen çabalara destek veriyor ve Wagner paralı asker grubunun istikrarsızlıktan yararlandığını söylüyor. Cuma günü darbe destekçileri, bazıları Rus bayrakları sallayarak başkent Niamey yakınındaki Fransız askeri üssünde protesto düzenledi, bazıları " Fransa'ya ve Ecowas'a hayır" diye bağırdı.

Her iki ülke de Nijer'de askeri üs işletiyor ve bu üsler geniş bölgedeki cihatçı gruplara karşı operasyonları başlatmak için kullanıldı. Ecowas ülkelerinin askeri yetkililerinin Cumartesi günü toplanarak askeri müdahale planları hazırlamaya başlayacakları bildiriliyor.

Blok, krize diplomatik bir çözüm bulma konusunda açık olduğunu söyledi, ancak Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu Perşembe günü "Güç kullanımı da dahil olmak üzere hiçbir seçenek masadan çıkarılmıyor" dedi.

ABD açıkça askeri eylemi desteklememiş olsa da cunta yönetiminin çekilmesini ve ülkenin demokratik anayasasının yeniden kurulmasını sağlamaları için çağrıda bulunmuştur.

Nijer junta, Ecowas liderlerinin en son açıklamalarına henüz yanıt vermedi. Bu arada, 26 Temmuz'da askeri iktidarın ele geçirmesinden bu yana esir tutulan Bay Bazoum'un sağlık ve güvenliği için endişeler artıyor.

Kendisi ve ailesi "birkaç gün boyunca yiyecek, elektrik ve tıbbi bakımdan mahrum bırakıldı", AB dış politika başkanı Josep Borrell söyledi. BM insan hakları komiseri Volker Turk, gözaltı koşullarının "insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye" kadar gidebileceğine dair inandırıcı raporlar aldığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme örgütü, Bay Bazoum'un bu hafta kendilerine kendisinin ve ailesinin "insanlık dışı ve zalimce" bir şekilde muamele gördüğünü söylediğini bildirdi. "Oğlum hasta, ciddi bir kalp rahatsızlığı var ve bir doktora görünmesi gerekiyor" ifadesini HRW, Bay Bazoum'un kendilerine aktardığını aktardı.