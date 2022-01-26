Rusya'nın güvenlik taleplerine ABD'den cevap: Cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya'nın ABD Büyükelçisi, Moskova Yönetimi'nin taleplerine Washington'ın yanıtı içeren mektubu Rus Dışişleri'ne iletti.

"RUSYA'DAN DA AYNI TAVRI BEKLİYORUZ"

Gerçekleştirilen basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD ve müttefiklerinin endişelerini Rusya'ya yazılı olarak ilettik. Rusya'ya cevabımız diyaloğa açık olduğumuzu gösteriyor. NATO da Rusya'ya ayrı bir yazılı yanıt verecek. Mektubun içeriğini açıklayamayacağız, Rusya'dan da aynı tavrı bekliyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg da Rusya'nın anlaşma teklifine yazılı karşılığı ilettiklerini bildirdi.

"8 BİN 500 ABD ASKERİ KONUŞLANDIRILMAYA HAZIR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna-Rusya sınırındaki duruma ilişkin ise, "8 bin 500 ABD askeri, konuşlandırılmaya hazır duruma getirildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan Blinken, Ukrayna sınırındaki duruma yönelik ilerleyen günlerde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşeceğini duyurdu.

NATO DA TEKLİFİNİ RUSYA'YA İLETTİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Moskova'nın güvenlik garantilerine ilişkin teklifine yazılı yanıtı ilettiklerini söyledi. Stoltenberg, düzenlediği basın toplantısında, ittifakın önerinin ABD'nin tekliflerine paralel şekilde ilerlediğini belirterek, "NATO-Rusya Konseyi'nde tatbikatlar ve nükleer politikalar hakkında karşılıklı brifingler öneriyoruz" dedi.

Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova'da bulunan, bu ülkelerin rızası olmadan konuşlandırdığı kuvvetlerini çekmeli" ifadelerini kullandı.

LAVROV "TALEPLER KARŞILANMAZSA GEREKEN YAPILIR" DEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bugün 'Moskova'nın güvenlik talepleri karşılanmazsa gerekenin yapılacağını' söylemişti. Lavrov ayrıca, ABD'den tekliflerine yanıt gelmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile tekrar görüşeceği bilgisini paylaşmıştı.