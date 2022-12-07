Putin'in sağ kolu İstanbul geliyor! Kritik zirvede 3 konu başlığı masaya yatırılacak - Son Dakika
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Putin'in sağ kolu İstanbul geliyor! Kritik zirvede 3 konu başlığı masaya yatırılacak

07.12.2022 09:43

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyet 8-9 Aralık'ta İstanbul'a gelecek. Heyetin gündeminde Suriye - Türkiye ilişkileri, olası kara harekatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın olası görüşmesi olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Suriye- Türkiye ilişkileriyle ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Buna göre Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in Türkiye'ye geleceği belirtildi.

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Rus heyetin 8-9 Aralık tarihlerinde İstanbul'da olması beklenirken,heyetin gündeminde Suriye - Türkiye ilişkileri, olası kara harekatı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad'ın olası görüşmesi olacak.

Lavrentyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Moskova'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasında bir görüşme organize etmek üzere çalıştığını duyurmuştu. Putin'e yakın isim, Erdoğan ile Esad arasında gerçekleşecek bir görüşmenin pozitif ve faydalı olacağına inandıklarını belirtmişti.

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Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Mısır lideri Sisi ile tokalaşmış ve ardından da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşebileceğini söylemişti. Erdoğan, açıklamalarında "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz, eninde sonunda adımlarımızı atarız" ifadelerini kullanmıştı.

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Suriye, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'in sağ kolu İstanbul geliyor! Kritik zirvede 3 konu başlığı masaya yatırılacak - Son Dakika
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