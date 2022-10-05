Rusya'dan kaçtığı söylenen ünlü spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı - Son Dakika
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Rusya'dan kaçtığı söylenen ünlü spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı

05.10.2022 08:35

Rusya'nın Ukrayna ile başladığı savaşın ilk günlerinde devlet kanalı ORT'de yapılan savaş karşıtı protestolara tepkisiz kaldığı için eleştirilen ünlü sunucu Yekaterina Andreyeva'nın Türkiye'ye kaçtığı öne sürülmüştü. Türkiye'de olduğunu doğrulayan Andreyeva, İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk günlerinde devlet kanalı ORT'de yapılan savaş karşıtı protesto büyük ses getirmişti. Kanalda editör olarak görev yapan Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında elinde "Savaşa hayır" yazılı bir pankartla canlı yayına çıkmıştı. Ovsyannikova bu eylemi ile ilgili hakim karşısına çıktı.

Rusya'dan kaçtığı söylenen Rus spiker Yekaterina Andreyeva, Urfa'da çıktı

"ŞANLIURFA'YI GEZDİKTEN SONRA MOSKOVA'YA DÖNECEĞİM"

Protestoya tepkisiz kalan ünlü sunucu Yekaterina Andreyeva da eleştirilerden nasibini aldı. Önceki gün ise Andreyeva'nın Türkiye'ye kaçtığı iddiası ortaya atıldı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğruladı. Ancak ünlü sunucu İstanbul ve 'peygamberler şehri' olarak nitelediği Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.

Rusya'dan kaçtığı söylenen Rus spiker Yekaterina Andreyeva, Urfa'da çıktı

PROTESTOCU GAZETECİ DE EV HAPSİNDE FİRAR ETTİ

Rus devlet kanalındaki eylemi yapan Marina Ovsyannikova da ortadan kayboldu. 44 yaşındaki Ovsyannikova'nın yaklaşık 2 aydır ev hapsinde tutulduğu Moskova'daki konutundan kızıyla birlikte kaçtığı ortaya çıktı. 10 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci, en çok arananlar listesine girdi.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan kaçtığı söylenen ünlü spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'dan kaçtığı söylenen ünlü spiker Şanlıurfa'da ortaya çıktı - Son Dakika
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