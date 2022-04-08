Rusya'nın Ukrayna işgali: Kiev'in başarıları, zaferin yakın olduğu anlamına gelmiyor - Son Dakika

Ukrayna'daki savaşın seyri, Rus liderler de dahil olmak üzere birçok kişiyi şaşırttı. Ancak BBC Dış Politika Editörü John Simpson'ın ülkenin batısındaki Lviv'den bildirdiği üzere, Ukraynalı politikacılar fazla iyimserliğe karşı uyarıyorlar.

Batılı bazı yorumcular, Ukrayna savaşının büyük ölçüde kazanıldığını düşünüyor. Bir Amerikan askeri tarihçisi, Rusya gibi büyük bir gücün kendi seçtiği bir dönemde bir ülkeyi işgal etmesi ve ona rağmen bu kadar başarısızlığa uğramasının pek görülen bir durum olmadığını söylüyor.

Ancak burada, Ukrayna'da, insanlar durumdan o kadar emin değiller. Onlar, ya Rusya için açık bir yenilgiyle ya da Vladimir Putin'in zaferini ilan edecek kadar Ukrayna toprağı elde ettiğini hissetmesiyle sona erecek olan, uzun ve sıkıntılı bir süreçte olduklarını düşünüyorlar.

Uzun ve zorlu bir savaşın içinde olduklarına inandıkları için, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den diğer Ukraynalı politikacılara kadar tüm yetkililer, NATO'nun acınacak kadar ağır bir şekilde ilerleyen silah tedariğine kızıyorlar.

Zelenskiy'nin yakın bir müttefiki olan Lviv Valisi Maksim Kozitski, "Bana göre, Batı çifte standart uyguluyor ve politikası korkakça. Korkaklık trajedilere yol açar" diyor.

NATO gereğini yapıyor mu?

Burada, NATO'nun ayaklarını sürüyerek hareket ettiği hissi hakim.

Ukraynalılar, Batı'nın çok fazla yüksek kaliteli silah sağlaması halinde, Putin'in bunu NATO topraklarına saldırmak için bir bahane olarak kullanacağından, çok daha geniş ve ölümcül bir savaşın patlak verebileceğinden endişe duyduğunu düşünüyor.

Buradaki Batılı yetkililer bunun doğru olmadığını söylüyor.

Şu anda Polonya'da bulunan ABD'nin Ukrayna maslahatgüzarı Kristina Kvien ısrarla, ABD ve müttefiklerinin olabildiğince hızlı bir şekilde Ukrayna'ya silah gönderdiğini söylüyor. Ancak Kiev hükümetinin sürekli daha hızlı ve fazla silah talep edeceğini kabul ediyor.

Şimdi Çek Cumhuriyeti'nden tanklar gelmeye başlıyor. Ancak bu savaşta anlaşıldı ki tanklar insansız hava araçlarına ve omuzdan ateşlemeli füzelere karşı korkunç derecede savunmasız. ABD, Odessa'dan doğuya doğru kıyı boyunca devam eden bombardımana karşı gemi savar silahlar sağlamayı düşünüyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Kiev'den doğuya, Donbas'a geçen Rus güçlerine karşı ağır silahlar talep ediyor. Savaştaki bu yeni aşama, tedarik hatları uzayan Ukraynalılar için çok daha zorlu olacak.

Özel olarak, buradaki üst düzey politikacılar, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı daha fazla toprak kaybedeceğinden endişe duyuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi, onlar da bu savaşın uzun süre devam edebileceğini düşünüyorlar.

Bu sırada, dünya muhtemelen Rus birliklerinin Kiev çevresinde ziyaret ettiği kasaba ve köylerde yarattığı korkunç yıkımı daha fazla görecek.

BBC'den Jeremy Bowen gibi deneyimli gazeteciler, küçük Borodyanka kasabasındaki yıkımın, İrpin ve Buça'ya kıyasla daha kötü olduğunu söylüyor.

Öngörü, önümüzdeki günlerde daha birçok işkence ve cinayet vakasının gün yüzüne çıkacağı yönünde.

Savaş suçu kanıtları, Ukrayna'yı işgalcilere karşı savaşmaya daha da kararlı hale getirdi. Aynı zamanda, nüfusunun büyük çoğunluğu Rus işgaline karşı olan NATO ülkelerinin kararlılığını güçlendirmeye de yardımcı oluyor.

Henüz zafer kutlaması yok

Bu arada uygulanmakta olan yaptırımların Rus ekonomisini 15 yıl geriye götüreceği tahmin ediliyor. Ve kesinlikle daha pek çok yaptırım gelecek.

Tanınmış bir İngiliz askeri analist, "Bu, bir savaşta nasıl savaşılmaması gerektiğinin ders kitaplarına girecek bir örneği oldu" diyor. Bu kesinlikle doğru.

26 Şubat'ta, işgalin başlamasından sadece iki gün sonra, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA Novosti, Ukrayna'nın Rus anavatanına başarılı bir şekilde dönüşünü kutlayan bir haber yayımladı. Makale aceleyle geri çekildi, çünkü o zaman bile savaş açık bir şekilde iyi gitmiyordu.

Ne olursa olsun, Ukrayna henüz bir zafer yürüyüşü planlamaya başlamadı. Daha gidecek çok yolumuz olabilir.