Rusya sığınağı hedef aldı! Enkaz altında kaç kişi olduğu netlik kazanmadı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 25. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus ordusuna karşı direnişini sürdürürken iki tarafın da yaşadığı kayıplar artıyor. Öte yandan Rus birlikleri sivillerin kaldığı bölgelere yaptığı agresif tutumu devam ettiriyor.

SIĞINAKTA 400 KİŞİ KALIYORDU

Rus ordusu son olarak, Mariupol'de bir okulu vurdu. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Levoberezhny bölgesinde bulunan 12 numaralı sanat okulunun vurulduğu belirtilerek, "Irkçı ordu yeniden insanların Rus bombardımanından sığındığı yeri vurdu. Rus işgalciler, çocukların, kadınların ve yaşlı insanların saklandığı Levoberezhny bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 kişinin bulunduğu 12 numaralı sanat okulunu bombaladı. Enkaz altında kalanların durumu netleştiriliyor. Rus ordusu, Ukrayna halkına karşı yaptığı soykırımı devam ettiriyor. İnsanlık dışı savaş suçlarını işleyenler hesap verecek" ifadeleri kullanıldı.

25 GÜNDE EN AZ 847 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre, Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-20 Mart tarihleri arasında en az 847 sivil hayatını kaybetti, 1399 sivil ise yaralandı. BM, Ukrayna'da sivil kayıplara ilişkin sadece teyit edebildiği rakamları açıklıyor. Ukrayna makamlarına göre ise hayatını kaybeden sivillerin sayısı binlerle ifade ediliyor.