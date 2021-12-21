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Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! - Son Dakika

Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!

21.12.2021 10:58

Rusya-Ukrayna geriliminde tansiyon düşmüyor. Rusya'nın son dönemde sıklıkla gündeme gelen "Ukrayna'yı işgal edecek" iddiasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıkarken, bölgeden gelen fotoğraf ve videolarda Ukrayna sınırından yalnızca 15-20 km uzakta tutulan çok sayıda silah ve araç yer alıyor. Fotoğrafları derleyerek haberleştiren Alman Bild gazetesi, "Askerler bölgede, birkaç hafta içinde saldırı gerçekleştirebilir" yorumunda bulundu.

Almanya'nın çok okunan gazetelerinden Bild, sosyal medyada paylaşılan ve sızdırılan videoları derleyerek bir inceleme yaptı. Alman gazetesi, son dönemde Rusya- Ukrayna sınırına yakın bölgelerde yaşayanların sosyal medyada paylaştığı askeri silah, mühimmat, zırhlı araç ve tank gibi videoların sayısının arttığına dikkat çekti.

"SINIRDAN 15 KİLOMETRE UZAKTA TUTULUYOR"

Rusya'nın aylardır Ukrayna sınırına ağır silah ve ekipman taşıdığına dikkat çeken gazete, "İlk olarak Nisan ayında daha sonra Ekim ayında çok sayıda tank, personel, roketatar ve benzeri silahlar Ukrayna sınırına gönderildi. Silahlar ve araçlar Ukrayna sınırından 15-20 kilometre uzakta tutuluyor" yorumunu yaptı.

Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Alman gazetesinden 'Birkaç hafta içinde saldırabilirler' yorumu

PUTİN'İN NASIL BİR PLAN YAPTIĞI KESTİRİLEMİYOR

Fakat Bild'e konuşan askeri uzmanlar ve analistler, Rusya Devlet Başkanı Putin'in planlarının bilinemediğini ve ne tür bir saldırı gerçekleştireceğinden emin olamadıklarını aktardı. Bild, özellikle son birkaç günde tank ve ağır silahların yanı sıra lojistik araçları, askeri ambulans ve benzeri araçların bölgeye gönderildiğini duyurdu.

"TANK DEĞİL AMBULANSLAR GİTTİĞİNDE ENDİŞELENİRİZ"

Kasım ayının sonunda açıklamalarda bulunan üst düzey bir NATO yetkilisinin sözlerini hatırlatan gazete, "Tanklar bizi endişelendirmiyor. Biz sadece sınıra ambulans gönderilmeye başladığında cidden endişeleniriz" dediğini aktardı.

Bild'e konuşan Rusya uzmanı ve savunma stratejileri analisti Andy Scollick ise, "Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı için Rus ordusunun karadan desteğe, mühimmata ve yaralananlara müdahale etme ihtiyacı doğuyor. Çok sayıda yaralıyla mücadele etmek için sağlık ekiplerine ihtiyaç var" dedi.

Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Alman gazetesinden 'Birkaç hafta içinde saldırabilirler' yorumu

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR"

Öte yandan bazı fotoğraf ve videolarda çok sayıda Rus askerinin kar içinde ilerlediğine de dikkat çeken uzmanların yorumlarını değerlendiren Alman gazetesi, "Askerler bölgede, birkaç hafta içinde saldırı gerçekleştirebilirler" yorumunu yaptı.

Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!

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Son Dakika Dünya Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! - Son Dakika
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