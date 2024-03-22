Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi\'nde Gazze ateşkes kararını veto etti

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Rusya ve Çin, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasına bağlayan karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto etti. Tasarı, ABD tarafından Konsey'e sunulmuştu.

Konsey'in 15 üyesinden 11'i tasarıya destek verirken, Rusya ve Çin dahil 3 üye karşı oy kullandı, bir üye çekimser kaldı.

Rusya ve Çin ile birlikte Cezayir de karşı oy kullandı

Rusya ve Çin; ABD, İngiltere ve Fransa'yla birlikte BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden.

Bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi için 15 üyeden 10'unun desteği ve hiçbir daimi üyenin tasarıya karşı çıkmaması gerekiyor.

ABD'in BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya bir kez daha sorunun çözümü yerine kendi siyasi gündemi doğrultusunda hareket etmeyi tercih etti" dedi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Dame Barbara Woodward da Rusya ve Çin'in tasarıya destek vermemesinin "derin hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.

Woodward, İngiltere'nin rehinelerin serbest bırakılması karşılığında "derhal ve kalıcı bir ateşkes" için oy kullandığını belirtti, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'da askeri harekat düzenlemesine karşı olduğunu vurguladı.

ABD ilk kez İsrail-Hamas savaşında tarafların derhal ateşkes ilan etmelerine yönelik bir çağrıya destek vermişti.

Blinken Tel Aviv'de Netanyahu'yla görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir araya geldi.

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD son dönemde İsrail'e yönelik eleştirilerini artırmış, Blinken savaş sonrası Gazze'nin yönetimi ve bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik önerileri görüşmek üzere Orta Doğu turuna çıkmıştı.

BM bu hafta Gazze'de 1 milyon 100 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 253 kişi de rehin alınmıştı.

Bu rehinelerden bazıları, İsrail hapishanelerindeki tutsaklar karşılığı serbest bırakılmıştı.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim sonrası bölgede düzenlediği saldırılarda yaklaşık 32 bin kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.