Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi\'nde Gazze ateşkes kararını veto etti

Rusya ve Çin, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesini, Hamas'ın elindeki rehineleri serbest bırakmasına bağlayan karar tasarısını Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde veto etti. Tasarı, ABD tarafından Konsey'e sunulmuştu.
Konsey'in 15 üyesinden 11'i tasarıya destek verirken, Rusya ve Çin dahil 3 üye karşı oy kullandı, bir üye çekimser kaldı.
Rusya ve Çin ile birlikte Cezayir de karşı oy kullandı
Rusya ve Çin; ABD, İngiltere ve Fransa'yla birlikte BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden.
Bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmesi için 15 üyeden 10'unun desteği ve hiçbir daimi üyenin tasarıya karşı çıkmaması gerekiyor.
ABD'in BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Rusya bir kez daha sorunun çözümü yerine kendi siyasi gündemi doğrultusunda hareket etmeyi tercih etti" dedi.
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Dame Barbara Woodward da Rusya ve Çin'in tasarıya destek vermemesinin "derin hayal kırıklığı" yarattığını söyledi.
Woodward, İngiltere'nin rehinelerin serbest bırakılması karşılığında "derhal ve kalıcı bir ateşkes" için oy kullandığını belirtti, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'da askeri harekat düzenlemesine karşı olduğunu vurguladı.
ABD ilk kez İsrail-Hamas savaşında tarafların derhal ateşkes ilan etmelerine yönelik bir çağrıya destek vermişti.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken bugün Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla bir araya geldi.
Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD son dönemde İsrail'e yönelik eleştirilerini artırmış, Blinken savaş sonrası Gazze'nin yönetimi ve bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik önerileri görüşmek üzere Orta Doğu turuna çıkmıştı.
BM bu hafta Gazze'de 1 milyon 100 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.
Hamas'ın İsrail'de 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmiş, 253 kişi de rehin alınmıştı.
Bu rehinelerden bazıları, İsrail hapishanelerindeki tutsaklar karşılığı serbest bırakılmıştı.
2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim sonrası bölgede düzenlediği saldırılarda yaklaşık 32 bin kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Dünya › Rusya ve Çin, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze ateşkes kararını veto etti - Son Dakika
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Lesotho'da düzenlediği Ramazan Programları kapsamında ihtiyaç sahibi 500 aileye temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan gıda paketleri teslim etti. Lesotho Ulusal Parlamento Milletvekili, Bolala Khesa'nın katılımıyla gerçekleştirilen programda, Khesa Türk halkına ve TİKA'ya minnettarlık duygularını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Endonezya açıklarında Arakanlı mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 76 kişi öldü veya kayboldu. Kazada kurtarılan 75 kişi olduğu belirtilirken, ölü sayısının doğrulanması halinde bu, Arakanlıların bu yıl içindeki en büyük can kaybı olacak.
Zekat, Fitre ve Gıda Kolisi bağışları, İslam'ın beş temel ibadetlerinden biridir ve toplumda ekonomik adaleti sağlama ve ihtiyaç sahiplerini destekleme amacı taşır. 2024 yılında Fitre miktarı 130 TL, Gıda Kolisi bedeli ise 1000 TL olarak belirlenmiştir. Bağışlar, banka yoluyla, online sistem üzerinden, çağrı merkezinden, PTT ile ya da E-kart ve SMS yoluyla yapılabilmektedir. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, bu bağışları Türkiye'deki ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşır.
İsrail saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'ndeki su kaynakları ve altyapısı büyük zarar gördü. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu ve Filistin Su İdaresi tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana kişi başına düşen su miktarının yüzde 97 azaldığı belirtildi. Su şebekelerinin ve tedarik kaynaklarının yüzde 40'ının tahrip edildiği ifade edildi. Gazze'deki halk, deniz suyu ve pahalı maden suyu kullanmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. İsrail ordusu ise Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?