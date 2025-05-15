Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik - Son Dakika
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Dünya

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bugün İstanbul'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Görüşmelerin öğlenden sonra başlaması beklenirken iki taraftan da gerginliği artıracak açıklamalar geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus heyetine ''tiyatro'' derken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Zelenski'ye ''soytarı'' ve ''ezik'' dedi.

15.05.2025 13:46
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Dünya, bugün İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna görüşmelerine odaklandı. Ukrayna'nın Zelenski-Putin görüşmesi yapılması çağrısına Kremlin'den olumsuz yanıt geldi. Ancak Putin üst düzey Rus diplomatlar ve savunma yetkililerinden oluşan bir heyeti görevlendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Dünya barış için umutlanırken iki taraftan da görüşme öncesi gerginliği tırmandıracak açıklamalar geldi.

"UKRAYNA TARAFI HAZIR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'ye gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Öncelikle, doğrudan müzakereler için fırsatı organize etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aldığımız sinyal tam olarak buydu. Ukrayna tarafı hazır olduğunu teyit etti ve bugün başkentte, Ankara'dayız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ RUS HEYETİNE "TİYATRO" DEDİ

Zelenski, sözlerini, "Rusya'nın temsil düzeyine ilişkin henüz resmi bir onay almadım. Ancak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla tiyatro gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ardından bir sonraki adımlarımıza karar vereceğiz. Önemli bir tartışma ve çok önemli kararlar için birkaç saatimiz olacak. Rus heyetinin seviyesini, hangi yetkiye sahip olduklarını ve herhangi bir karar alma yetkisine sahip olup olmadıklarını anlamak çok önemlidir, çünkü hepimiz Rusya'da aslında kimin karar aldığını biliyoruz." şeklinde tamamladı.

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik
Mariya Zaharova

RUSYA'DAN ZELENSKİ'YE HAKARET

Rusya, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye "soytarı" ve "ezik" dedi.

Zelenski'nin Rus heyetini "adeta bir aldatmaca" sözleriyle tarif etmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lavrov da barış görüşmelerine katılan Rus heyetini eleştiren Zelenski'ye "Zavallı adam" dedi.

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İstanbul, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • akil:
    Zelenskiy en iyi tiyatrocu sensin.. Avrupa ve ABD’ye güvenerek milyonlarca insanı hayatından ettin ve savaşıda kazanmayacaksın 35 6 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    soytari hakkaten 32 5 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu işin tek kazanan tarafı ABD sattı silahi aldı parasini Ticret anlayışı bu işte 32 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Eğitim şart, adamların en eğitimsizi bile İngilizce biliyor. Enteresan değil mi? :) 17 10 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    yine karakolda bitecek bu görüşme 5 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ukrayna natoyu unut rusyada aldigi topraklar senin olsun de zaten amerikaya ulkeyi vermissin daha cok bisey ksybetmeden bitsin bu is 3 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Bir tiyatpeucuyu başbakan yaparlarsa soytarı derler hemde Avrupa’nın kullandığı kukla bir soytarı 1 0 Yanıtla
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