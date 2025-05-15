Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Dünya, bugün İstanbul'da yapılacak Rusya- Ukrayna görüşmelerine odaklandı. Ukrayna'nın Zelenski-Putin görüşmesi yapılması çağrısına Kremlin'den olumsuz yanıt geldi. Ancak Putin üst düzey Rus diplomatlar ve savunma yetkililerinden oluşan bir heyeti görevlendirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için Ankara'ya geldi. Dünya barış için umutlanırken iki taraftan da görüşme öncesi gerginliği tırmandıracak açıklamalar geldi.

"UKRAYNA TARAFI HAZIR"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Türkiye'ye gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Öncelikle, doğrudan müzakereler için fırsatı organize etmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Aldığımız sinyal tam olarak buydu. Ukrayna tarafı hazır olduğunu teyit etti ve bugün başkentte, Ankara'dayız" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİ RUS HEYETİNE "TİYATRO" DEDİ

Zelenski, sözlerini, "Rusya'nın temsil düzeyine ilişkin henüz resmi bir onay almadım. Ancak gözlemleyebildiğimiz kadarıyla tiyatro gibi görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ardından bir sonraki adımlarımıza karar vereceğiz. Önemli bir tartışma ve çok önemli kararlar için birkaç saatimiz olacak. Rus heyetinin seviyesini, hangi yetkiye sahip olduklarını ve herhangi bir karar alma yetkisine sahip olup olmadıklarını anlamak çok önemlidir, çünkü hepimiz Rusya'da aslında kimin karar aldığını biliyoruz." şeklinde tamamladı.

Mariya Zaharova

RUSYA'DAN ZELENSKİ'YE HAKARET

Rusya, Türkiye'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye "soytarı" ve "ezik" dedi.

Zelenski'nin Rus heyetini "adeta bir aldatmaca" sözleriyle tarif etmesinin ardından konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Aldatmaca kelimesini kim söylüyor? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Lavrov da barış görüşmelerine katılan Rus heyetini eleştiren Zelenski'ye "Zavallı adam" dedi.