Rusya'ya kapatılan hava sahaları Lavrov'un, Cenevre'deki toplantıya katılmasını engelledi! - Son Dakika
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Rusya'ya kapatılan hava sahaları Lavrov'un, Cenevre'deki toplantıya katılmasını engelledi!

28.02.2022 11:42

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle birçok Avrupa ülkesi, hava sahasını Rusya'ya kapattı. Bu gelişmenin sonucu olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyetinin, salı günü Cenevre'de yapılacak olan Birleşmiş Milletler toplantısına katılamayacağını açıkladı.

Rusya'nı Ukrayna'yı işgali üzerine toplanan Avrupa Birliği üye ülkeleri Rusya'ya karşı yeni yaptırımları açıkladı. Ekonomik yaptırımların yanında Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'ya hava sahasını kapatacağını duyurdu.

İlk olarak Almanya, hava sahasını üç ay boyunca Rus uçaklarına kapadığını açıklarken, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Romanya, Slovenya İtalya, Hollanda, Belçika da ilerleyen günlerde Rus uçaklarına hava sahasını kapama kararı alan ülkeler arasına katılmıştı.

LAVROV, CENEVRE'YE GİDEMEYECEK

Rus hükümeti tarafından, bu ambargolar nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile heyetinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Toplantısı'na katılamayacağı ifade edildi.

Lavrov, Rusya'ya hava sahaları kapatıldığı için Cenevre'deki toplantıya gidemeyecek
Lavrov.

Rus yetkililer Cenevre'de önümüzdeki Salı günü gerçekleşmesi planlanan toplantıya mevcut durumda Lavrov ve heyetinin katılamayacağını belirtirken BM'ye, Rus heyetinin Cenevre'ye ulaştırılması konusunda çağrı yapıldı.


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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Rusya'ya kapatılan hava sahaları Lavrov'un, Cenevre'deki toplantıya katılmasını engelledi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'ya kapatılan hava sahaları Lavrov'un, Cenevre'deki toplantıya katılmasını engelledi! - Son Dakika
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