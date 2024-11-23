Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

Geniş Video İzle

Ukrayna'da askeri bir tesise yönelik saldırıda test edilen 'Oreşnik' füzesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, "Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki bütün hedefleri vurabilir" dedi. Putin ise "Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok" ifadelerine yer verdi.

23.11.2024 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın ABD üretimi ATACMS ve İngiliz üretimi uzun menzilli Storm Shadow füzelerini Rus hedeflerine karşı kullanmaya başlamasına Rusya'nın cevabı sert oldu. Nükleer angajman kurallarını değiştiren Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattı.

"AVRUPA ÇAPINDAKİ HEDEFLERİ VURABİLİR"

Bölgedeki gerginlik tüm dünyayı tedirgin ederken Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, askeri sanayi temsilcileri ve füze sistemleri üreticileri ile yaptığı toplantıda konuşan Karakayev, Ukrayna'da askeri bir tesise yönelik saldırıda test edilen nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış 'Oreşnik' füzesi için "Dünyada eşi benzeri yok. Füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki bütün hedefleri vurabilir" dedi.

Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

"DÜNYADA KİMSE SAHİP DEĞİL"

Rusya lideri Putin ise "Bu tür silahların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Dün test edilen silah sistemi, Rusya'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlam garantörü. Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok. Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

"TEST AŞAMASINDA BİRDEN FAZLA SİSTEM VAR"

'Oreşnik' füzesinin stratejik silah olmadığını ancak söz konusu silahların gücüne sahip olduğunun altını çizen Putin, bu füzenin seri üretimine geçileceği ve Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin kullanımına verileceği bilgisini paylaştı. Bu tarz testleri savaş koşullarında güvenlik tehditlerine bağlı olarak sürdüreceklerini dile getiren Putin, bunun için gerekli potansiyele sahip olduklarını söyledi. Putin, "Oreşnik'ten başka Rusya'da test edilmek üzere çalışma aşamasında bulunan birden fazla sistem var. Bu sistemler de test edildikten sonra seri üretime geçilecek. Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız" dedi.

KISA ZAMANDA ÜRETİLDİ

Rusya Askeri Sanayi Komisyonu Başkan Yardımcısı Vasiliy Tonkoşurov da söz konusu sistemin kısa zamanda Rus teknoloji ürünleriyle üretildiğini dile getirdi.


Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa\'da her yeri vurabiliriz

Avrupa Günü, Teknoloji, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Koca:
    tanesi 11 milyon dolar..epey maliyetli 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:06 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa’da her yeri vurabiliriz Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz
15:55 Fırat Sarı’dan çelişkili ifadeler Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi Fırat Sarı'dan çelişkili ifadeler! Bebek ölümlerini sordular konuyu değiştirdi
14:32 Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil Dışişleri Bakanı Fidan: Nükleer savaş riski var, bu bir şaka değil
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
23:16 Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için ’Yasak’ kararı Kayyum kararının ardından Tunceli ve Elazığ için 'Yasak' kararı
23:00 Ordu’da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti Ordu'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşında Öğrenci Hayatını Kaybetti
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
21:27 Bakan Memişoğlu’nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları Bakan Memişoğlu'nun Yenidoğan Olayı Hakkındaki Açıklamaları
21:10 Eş genel başkanlar, kayyum kararının ardından Tunceli’ye gidiyor Eş genel başkanlar, kayyum kararının ardından Tunceli'ye gidiyor
20:54 Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi İşte tüm detaylar Yenidoğan çetesinin yargılandığı davada 5. gün sona erdi! İşte tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 17:36:06. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.