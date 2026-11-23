Batılı istihbarat servislerinin değerlendirmesine göre Rusya, nükleer silah taşıyan bir uyduyu daha bu yıl içinde uzaya göndermeye hazırlanıyor olabilir. DW'nin aktardığına göre bilgiyi Alman yayın kuruluşları WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung, aralarında Alman ordusu Bundeswehr ve Federal İstihbarat Servisi BND'nin de bulunduğu istihbarat ve askeri kaynaklara dayanarak yayımladı. Habere göre birçok NATO ülkesi kasım başında bu konuda uyarıldı.

UYDU YILLARDIR MOSKOVA'DA BEKLİYOR

"Sputnik-S" adı verilen uydunun yapımının yıllar önce tamamlandığı ve Moskova çevresinde depoda tutulduğu belirtiliyor. İstihbarat bilgilerine göre uydu, uyarıdan sonraki 60 gün içinde uzaya fırlatılabilir. Bundeswehr'in Uzay Komutanlığı fırlatmanın aralık ayında bile gerçekleşebileceğini değerlendiriyor. Silahın yörüngeye ulaştıktan kısa süre sonra kullanıma hazır olacağı ifade ediliyor.

Bundeswehr uzmanlarının son haftalarda Savunma Bakanı Boris Pistorius'u ve diğer hükümet yetkililerini olası tehdit hakkında bilgilendirdiği aktarılıyor. Bir Bundeswehr sözcüsü habere yorum yapmadı, ancak Rusya'nın bu konuda gerekli kabiliyete sahip olduğunun bilindiğini söyledi.

Böyle bir konuşlandırma, nükleer silahların ve diğer kitle imha silahlarının Dünya yörüngesine yerleştirilmesini yasaklayan 1967 tarihli Uzay Antlaşması'nın ihlali anlamına gelecek. ABD Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) da ekim ayında yayımladığı değerlendirmede Rusya'nın nükleer silah taşımak üzere tasarlanmış bir uydu geliştirdiğini bildirmişti.

RUSYA: PROPAGANDA KAMPANYASI

Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği, anlatılan gelişmeler hakkında bilgisi olmadığını açıkladı. Büyükelçilik, Rusya'nın uzay faaliyetlerine ilişkin "tüm asılsız imaları kesinlikle reddettiğini" belirterek suçlamaların "bir propaganda kampanyasının parçası" olduğunu savundu ve Rusya'nın uzaydaki faaliyetlerinin yalnızca barışçıl amaçlı olduğunu vurguladı.

"PRATİKTE TAŞ DEVRİ'NE DÖNÜŞ"

ABD Uzay Komutanlığı Komutanı Stephen Whiting, uzayda bir nükleer patlamanın ilk saatler ve günler içinde alçak yörüngedeki uyduların yaklaşık üçte birini devre dışı bırakacağını, kalanların da sonraki aylarda tek tek arızalanacağını söyledi. Patlamanın yaratacağı enkaz bulutu ve güçlü elektromanyetik darbe, yeryüzündeki teknik sistemleri de etkileyebilir.

GPS navigasyonu, bankacılık işlemleri, elektrik şebekeleri ve cep telefonu ağlarının bundan etkilenebileceği belirtiliyor. Bundeswehr'den Tümgeneral Armin Fleischmann, Almanya'da elektrik kesintileri, iletişim ve navigasyonda ciddi aksamalar yaşanacağı uyarısında bulundu. Bir Bundeswehr sözcüsü ise olası sonuçları "Bu pratikte Taş Devri'ne dönüş demek" sözleriyle özetledi.

Kaynak: DW