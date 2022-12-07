İngiltere'de yürek parçalayan görüntü! Kanser hastası yaşlı adam, yağmur altında 7 saat ambulans bekledi - Son Dakika
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İngiltere'de yürek parçalayan görüntü! Kanser hastası yaşlı adam, yağmur altında 7 saat ambulans bekledi

07.12.2022 15:24

Sağlık sektöründe krizin ortasında olan İngiltere'de yürek parçalayan bir görüntü kaydedildi. Kanser hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki yaşlı bir adam, bahçesinde yere düşüp kalçasını kırdı. Yaşlı adam yağmur altında tam 7 saat boyunca ambulansın gelmesini bekledi.

İngiltere'de 12 bin doktor, 50 bin hemşire ve doğum uzmanı açığı bulunduğu, bunun "bu zamana kadar ülkenin sağlık sistemindeki en ağır personel krizi" olduğu belirtilirken son gelen görüntü görenleri kahretti.

YAĞMUR ALTINDA 7 SAAT

Galler'de yaşayan 85 yaşındaki kanser hastası Keith Royles, çim biçerken düşüp kalçasını kırdı. Yerinden kıpırdatılamayan yaşlı adam için hemen ambulans çağrıldı. Ancak ambulans 7 saat sonra geldi. Bu sırada yağmur altında beklemek zorunda kalan adamın hali, ülkede infial yarattı.

"YAPABİLECEK BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİLER"

Her şeyin hastaneden yalnızca birkaç metre ötede yaşadığına dikkat çekilirken Royles'un ailesinin talihsiz adamı kuru tutmaya çalıştığı öğrenildi. Royles'un kızı Tina, "Ambulans çağırdık ve bize 4 ila 7 saat arasında gelebileceğini söylediler. Birkaç kere daha aradık ancak yönetim yapılabilecek bir şey olmadığını ifade etti" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Skandalın ardından Galler Ambulans Şefi Lee Brooks ise "Bay Royles'un yaşadığı deneyimden dolayı çok ama çok üzgünüz. Hasta devir teslim sırasında yaşanan gecikmeler bazı hastalara hızlı bir biçimde ulaşamamamıza neden oluyor" dedi.

İşte büyük infial yaratan o ana ilişkin kareler;

Ülkeden gelen son görüntü yürekleri sızlattı! Kanser hastası, yağmur altında 7 saat ambulans bekledi
Ülkeden gelen son görüntü yürekleri sızlattı! Kanser hastası, yağmur altında 7 saat ambulans bekledi
Ülkeden gelen son görüntü yürekleri sızlattı! Kanser hastası, yağmur altında 7 saat ambulans bekledi
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Son Dakika Dünya İngiltere'de yürek parçalayan görüntü! Kanser hastası yaşlı adam, yağmur altında 7 saat ambulans bekledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de yürek parçalayan görüntü! Kanser hastası yaşlı adam, yağmur altında 7 saat ambulans bekledi - Son Dakika
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