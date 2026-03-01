Şah destekçisi fenomenler, Hamaney\'in ölümünü dans ederek kutladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ikinci gününde sürüyor. Tahran, dinî lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü teyit etti. Yerine geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arifi atandı.

Bölgedeki gelişmeler takip edilirken 1979'daki İslam Devrimi'yle tahtından olan İran'ın son şahının oğlu Rıza Pehlevi, ülkede yeniden başa geçmenin hesaplarını yapıyor. Sürgündeki Rıza Pehlevi'yi destekleyen fenomenler ise ülkede bir kesimi yasa boğan Hamaney'in öldürülmesini dans ederek kutladı.