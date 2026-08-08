Mekke Paktı: Barış ve Refah için Tarihi Adım

PAKİSTAN Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, tarihi paktın gelecek nesiller için bir barış kalkanı olmasını temenni etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sanal medya hesabı üzerinden 'Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte anlaşmayı imzalamaktan onur duyduğunu belirten Şerif, üç ülkenin inanç, dostluk ile barış ve güvenliğe yönelik ortak kararlılıkla birleştiğini ifade etti.

Kutsal mekanların gölgesinde imzalanan bu tarihi paktın, gelecek nesiller için bir barış kalkanı olarak kalmasını temenni ettiğini aktaran Şerif, anlaşmanın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yanı sıra tüm İslam alemi için refah getirmesini dilediğini bildirdi.