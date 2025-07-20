Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçeleri arasında kalan ormanlık alanda saat 17.15 sıralarında yangın çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. Geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine, Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi'nde tahliye kararı alındı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alandan tarım arazilerine sıçradı.
Öte yandan felaketin büyüklüğü, seyir halindeki bir yolcu uçağının penceresinden çekilen görüntülere yansıdı. Yolcular tarafından kayda alınan görüntülerde yoğun duman bulutları ve alevlerin yayıldığı alanın genişliği net bir şekilde görüldü.
Son Dakika › Dünya › Sakarya'daki orman yangının boyutu yolcu uçağından böyle görüntülendi - Son Dakika
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