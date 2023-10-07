Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi - Son Dakika

Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi

Son Güncelleme: 07.10.2023 10:38

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail topraklarına sızarak Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Bölgede çatışmalar şiddetlenirken, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, İsrail'in Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurdu. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatılırken, 5 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. İsrail topraklarına karşı taarruza geçen silahlı grup, İsrail'de stratejik noktaları hedef almaya başladı.

Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi

İSRAİL'E AİT POLİS MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİLER

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi

BÖLGEYİ ASKERİ ALAN İLAN ETTİLER

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

4 AYRI FİLİSTİNLİ GRUP SALDIRIYA GEÇTİ

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi

YARALI İSRAİLLİLER VAR

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Hamas, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi - Son Dakika
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