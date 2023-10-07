Saldırıya geçen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail'deki polis merkezini ele geçirdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı operasyonu başlattıklarını duyurdu. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatılırken, 5 İsrail vatandaşı hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. İsrail topraklarına karşı taarruza geçen silahlı grup, İsrail'de stratejik noktaları hedef almaya başladı.

İSRAİL'E AİT POLİS MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİLER

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.

BÖLGEYİ ASKERİ ALAN İLAN ETTİLER

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.

4 AYRI FİLİSTİNLİ GRUP SALDIRIYA GEÇTİ

İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.

YARALI İSRAİLLİLER VAR

Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.