Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı - Son Dakika
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Dünya

Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı

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Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi devam ediyor. Muhalifler Şam'a giderek yaklaşırken, dikkat çeken bir çıkış geldi. YPG/PYD eş başkanı Salih Müslim, ''HTŞ hakkında iyimserim. Onlar da Suriyeli. Suriye'de bir arada yaşama geleceği inşa etmek için Heyet Tahrir el-Şam ile diyaloğa hazırız'' dedi.

06.12.2024 12:43  Güncelleme: 13:24
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27 Kasım'da Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar; Halep, İdlib, Tel Rıfat'ın ardından dün akşam saatlerinde Hama'yı da ele geçirdi. Muhaliflerin başkent Şam öncesi son durak olan Humus kentine ulaşmasına çok az kaldığı da ifade edildi.

Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı

SALİH MÜSLİM'DEN HTŞ'YE DİYALOG ÇAĞRISI

Bölgeden sıcak gelişmeler gelmeye devam ederken, dikkat çeken bir açıklama yapıldı. YPG/PYD eş başkanı Salih Müslim, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile diyaloğa hazır olduklarını söyledi. El Arabiya televizyonuna konuşan Müslim, şu ifadeleri kullandı: "HTŞ hakkında iyimserim. Suriye Milli Ordusu'ndan daha disiplinli ve uzlaşmacılar. Onlar da Suriyeli. Suriye'nin çeşitliliğini desteklemeliler. Suriye'de bir arada yaşama geleceği inşa etmek için Heyet Tahrir el Şam ile diyaloğa hazırız."

HTŞ KİM?

Heyet Tahrir el-Şam, Suriye'deki iç savaşın en önemli aktörlerinden biri olarak ön plana çıkan bir örgüt. Çoğu kişi için yeni bir isim gibi görünse de, geçmişi El Kaide'nin Suriye'deki uzantısı olan Nusra Cephesi'ne dayanıyor. Sosyal medyada zaman zaman HTŞ'nin IŞİD ile bağlantılı olduğu yönünde yanıltıcı bilgiler paylaşılmasına rağmen, HTŞ'nin kökleri El Kaide'ye dayanıyor ve bu ilişki örgütün kimliğini uzun süre şekillendirdi. Suriye'nin kuzeyinde, özellikle İdlib'de, en güçlü silahlı gruplardan biri olarak dikkat çeken HTŞ, bölgedeki dengeleri belirleyen ana aktörlerden biri haline geldi.

HTŞ'nin kökeni, 2016 yılında Nusra Cephesi'nin El Kaide ile resmi bağlarını kopardığını açıklamasına dayanıyor. Nusra Cephesi, bu ayrılıkla birlikte adını Jabhat Fateh el-Şam olarak değiştirdi. Ancak, bu değişim yalnızca isimle sınırlı kalmadı; 2017'de diğer bazı cihatçı gruplarla birleşerek Heyet Tahrir el-Şam adıyla yeniden yapılandı. Bu süreç, El Kaide'nin tepkisini çekerken, örgüt içerisindeki bazı radikal unsurların ayrılarak Hurras el-Din gibi El Kaide bağlantılı yeni gruplar kurmasına yol açtı. HTŞ, bu ayrılık sonrası daha bağımsız bir yol izlemeye çalıştı ve yerel siyasi hedeflere odaklanarak küresel cihat hareketlerinden uzaklaşma eğilimi gösterdi. Grup, Ebu Muhammed el-Cevlani liderliğinde Suriye'nin kuzeybatısındaki stratejik bölgelerin kontrolünü elinde tutuyor.

HTŞ, kuruluşundan bu yana hem cihatçı kimliğini korumaya çalışmış hem de pragmatik bir tutum sergileyerek hayatta kalma ve bölgedeki siyasi etkisini artırma çabası içinde olmuş. Bu doğrultuda daha çok Suriye içindeki çatışmalara odaklanarak küresel cihat hareketlerinden farklı bir çizgi izlemeye başlamış. Buna rağmen, uluslararası arenada HTŞ'ye yaklaşım değişmemiş ve Birleşmiş Milletler, ABD ve Türkiye gibi ülkeler HTŞ'yi hâlâ El Kaide bağlantılı bir örgüt olarak değerlendirerek terör listesinde tutmuşlar.

Salih Müslim\'den HTŞ ile diyalog çağrısı

Salih Müslim, Politika, Suriye, Dünya, YPG, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya Salih Müslim'den HTŞ ile diyalog çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Osman null:
    köpek seni kim adam yerine koyar 54 21 Yanıtla
  • Ali :
    Yakindir, sonun geldigini anladi. Seni de ortadan kaldiracaklar hic merak etme 43 11 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Sıra sana geliyor köpek ... 35 6 Yanıtla
  • null:
    kılıç kınından çıktı bir kere.. 25 9 Yanıtla
  • MERDEM:
    Ağalarına güvenip Türkiye'ye kafa tutuyodun, yemedimi 25 2 Yanıtla
  • Ismail Kaya:
    orta yolu bulunur inşallah 7 16 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Yalama yapmaya alısmışsıniz htş ye yaparız diyorsunuz 9 2 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Türk insanına hitap eden,Türk insanının hayranlık duyduğu her kesimden terörist var Suriye topraklarında 5 4 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Türkiye sana el uzatmıştı.sen hayinliği seçtin. 2 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    NE OLDU YAVRUM EFELENİYORDUN ŞİMDİ YUSUF YUSUF 1 0 Yanıtla
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