Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasında soğuk rüzgarlar

08.03.2026 07:23
ABD'de Latin Amerika liderleriyle yapılan toplantıda Marco Rubio'nun akıcı İspanyolca konuşması dikkat çekerken, Savaş Bakanı Pete Hegseth ile arasında kürsüde esprili bir diyalog yaşandı; Amerikan basını ise iki isim arasında İran politikası nedeniyle bir süredir görüş ayrılığı bulunduğunu yazdı.

ABD'de Latin Amerika liderleriyle gerçekleştirilen toplantıda Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Savaş Bakanı Pete Hegseth arasında yaşanan diyalog gündem oldu. Rubio'nun İspanyolca yaptığı konuşma ve ardından kürsüde yaşanan esprili atışma salonda dikkat çeken anlara sahne oldu.

AKICI İSPANYOLCASI DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıda konuşmasına İspanyolca başlayan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Latin Amerika liderlerine hitaben akıcı bir şekilde İspanyolca konuştu. Rubio'nun konuşması salondakilerin dikkatini çekerken, ABD Başkanı da bu anlara kayıtsız kalmadı.

TRUMP KAYITSIZ KALMADI

Rubio'nun konuşmasının ardından sahneye gelen ABD Başkanı, Rubio'nun dil becerisine esprili bir göndermede bulundu. Başkan, "İspanyolcası mı İngilizcesi mi daha iyi bilmiyorum. Bence İspanyolcası" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ BAKANINDAN İLGİNÇ MESAJ

Başkanın bu sözlerinin ardından Savaş Bakanı Pete Hegseth kürsüye davet edildi. Hegseth kürsüye çıkar çıkmaz yaptığı esprili açıklamayla salonda gülüşmelere neden oldu. Hegseth, "Sayın Başkan, ben sadece Amerikanca konuşabiliyorum" dedi.

"BEN DE KÜBACA KONUŞTUM"

Hegseth'in bu sözlerine Rubio'dan gecikmeden yanıt geldi. Rubio da esprili bir şekilde "Sorun yok, ben de Kübaca konuştum" ifadelerini kullandı.

İRAN GERİLİMİ İDDİASI

Amerikan basınında yer alan haberlere göre Rubio ile Hegseth arasında son dönemde İran politikası nedeniyle görüş ayrılıkları yaşanıyor. İddialara göre Hegseth İran'a yönelik askeri müdahaleyi desteklerken, Rubio'nun daha temkinli bir yaklaşım benimsediği ve savaşa karşı çıktığı öne sürülüyor.

Toplantıda yaşanan diyalog esprili bir atmosferde gerçekleşse de iki isim arasında İran politikası nedeniyle süren görüş ayrılığına ilişkin tartışmaların Washington kulislerinde konuşulmaya devam ettiği belirtiliyor.

