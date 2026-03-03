Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas

Haberin Videosunu İzleyin
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
03.03.2026 15:06  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas
Haber Videosu

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Tahran'da İran'ın cumhurbaşkanlığı ve ulusal güvenlik binalarını vurdu. İran Kızılayı, saldırılarda 787 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu arada, Türkiye'nin dışişleri bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Görüşme, barış için diplomatik çabaların devam ettiğini gösteriyor.

ABD ve İsrail'in başlattığı İran'ın ise misillemelerle yanıt verdiği savaş sürüyor. İsrail ordusu Tahran'da İran'ın cumhurbaşkanlığı binasını ve Ulusal Güvenlik binasını vurduğunu açıkladı. İran Kızılayı ise 787 kişinin saldırılarda hayatını kaybettiğini duyurdu. Sahada bunlar yaşanırken barış için diploması çabaları da sürüyor.

FİDAN, TOM BARRACK İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Ankara'da görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas - Son Dakika

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu BOTAŞ’tan açıklama var Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a gerçekleştirilen saldırı hukuksuz ve hakkaniyetsiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün
Sergen Yalçın’dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi öncesi kritik karar
Malatya’da 4.3 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem
İran’dan ABD ve İsrail’e açık Tehdit: Pişman edeceğiz İran'dan ABD ve İsrail'e açık Tehdit: Pişman edeceğiz
Fenerbahçeli Nelson Semedo’nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Çekmeköy’de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı 2 öğretmenden biri hayatını kaybetti Çekmeköy'de lise öğrencisinin bıçakla yaraladığı 2 öğretmenden biri hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a şiddetli hava saldırıları düzenledi İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi
Hamaney’in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı Hamaney'in yerine geçen Arafi: ABD-İsrail hesap hatası yaptı

14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:20
Sadettin Saran’dan bomba Tedesco hamlesi Duruma el koydu
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızı ölü bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızı ölü bulundu
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:54
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 15:16:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Savaş sonrası Türkiye ile ABD arasında ilk temas - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.