 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, savaş uçaklarının gösterisini ağzı açık izledi. Gösteriyi dakikalarca ayakta alkışlayan Kuzey Kore liderinin mutluluğu kameraya yansıdı. Uçağın manevraları karşısında şaşıran Kim'in yüz ifadesi, sosyal medyada çok izlenen videolar arasına girdi.

30.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:18
Abone Ol

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüntülerini yayımladı. Kuzey Kore liderinin, savaş uçaklarının uçuşunu izlediği kaydedildi. Kore Yarımadası'nda peş peşe gerçekleştirdiği füze denemeleriyle dikkatleri üzerine çeken Kim, savaş uçaklarının gösterisini izlerken yüz ifadesiyle gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi.

KİM JONG UN'UN AĞZI AÇIK KALDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un savaş uçaklarının gösterisini izlerken kameralara yansıdı. Kim Jong Un'a, kız kardeşinin eşlik ettiği görüldü. Savaş uçağının hareketleri karşısında ağzı açık kalan Kim JongUn'un, şaşkınlığı yüzünden okundu. Güneş gözlüklerini takan Kuzey Kore lideri, gösteriyi gülerek izledi. Kim Jong Un'un mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.

KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMELERİ

Füze denemeleriyle Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandıran Kuzey Kore, son olarak Pazar günü Sinpo limanı yakınlarında füze fırlattı. Pazar sabahı gerçekleşen fırlatmaya ilişkin açıklama yapan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın koordinasyon içinde" dedi. Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde üçüncü seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
YORUMLAR (3)
  • Uğur RİZE: Bu adama yanlış yapan amerika bedelini öder amerika en cok bu adamdan korkuor Yanıtla 3 26
  • Serkan Basar: Roket Adam Trump un Kankisi :) Yanıtla 0 16
  • Ümit Demir : En azindan samimi Yanıtla 0 7

Kim Jong-un, Kuzey Kore, Kore, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı - Son Dakika


12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41
14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:41:21. #1.12#
SON DAKİKA: Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement