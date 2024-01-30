Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı

Benzine ve motorine bir kallavi zam daha

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un görüntülerini yayımladı. Kuzey Kore liderinin, savaş uçaklarının uçuşunu izlediği kaydedildi. Kore Yarımadası'nda peş peşe gerçekleştirdiği füze denemeleriyle dikkatleri üzerine çeken Kim, savaş uçaklarının gösterisini izlerken yüz ifadesiyle gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede en çok izlenen videolar arasına girdi.

KİM JONG UN'UN AĞZI AÇIK KALDI

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un savaş uçaklarının gösterisini izlerken kameralara yansıdı. Kim Jong Un'a, kız kardeşinin eşlik ettiği görüldü. Savaş uçağının hareketleri karşısında ağzı açık kalan Kim JongUn'un, şaşkınlığı yüzünden okundu. Güneş gözlüklerini takan Kuzey Kore lideri, gösteriyi gülerek izledi. Kim Jong Un'un mutluluğu kameralara saniye saniye yansıdı.

KUZEY KORE'DEN FÜZE DENEMELERİ

Füze denemeleriyle Kore Yarımadası'nda gerilimi tırmandıran Kuzey Kore, son olarak Pazar günü Sinpo limanı yakınlarında füze fırlattı. Pazar sabahı gerçekleşen fırlatmaya ilişkin açıklama yapan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek için ABD ile yakın koordinasyon içinde" dedi. Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin son bir hafta içinde üçüncü seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.