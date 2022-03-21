Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor - Son Dakika
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Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor

21.03.2022 10:25

Savaş nedeniyle büyük bir gıda krizinin yaşandığı Ukrayna'da boş buldukları marketleri yağmalayanlar, oradaki halk tarafından korkunç bir şekilde cezalandırılıyor. Yakalanan yağmacılar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra da sosyal medyada açık bir şekilde teşhir ediliyor.

Rusya - Ukrayna savaşında 26. güne girilirken bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. İki taraftan heyetler müzakere görüşmelerini sürdürürken, Ukrayna halkı ise kendi içlerinde başka bir mücadele daha veriyor.

ÖNCE SOYUP SONRA DİREĞE BAĞLIYORLAR

Ukrayna'da yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen bazı insanlar, boş buldukları evleri ya da marketleri yağmalıyor. Bu kişilere karşı birleşen halk ise cezayı kendi yöntemlerince veriyor. Bölgeden gelen son görüntülerde, yağmacı bir şahsın soyulup direğe bağlandığı görülüyor.

Savaşın diğer yüzü! Ukrayna halkı fırsattan istifade yağma yapanları soyup direğe bağlıyor

İBRET İÇİN PAYLAŞIYORLAR

Zaman zaman yağmacıları darbeden Ukraynalılar, çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından ibret olması açısından paylaşıyorlar. Daha önce de bölgeden buna benzer görüntüler gelmişti.

Savaşın diğer yüzü! Ukrayna halkı fırsattan istifade yağma yapanları soyup direğe bağlıyor
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Son Dakika Dünya Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor - Son Dakika


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