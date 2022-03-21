Rusya - Ukrayna savaşında 26. güne girilirken bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. İki taraftan heyetler müzakere görüşmelerini sürdürürken, Ukrayna halkı ise kendi içlerinde başka bir mücadele daha veriyor.
Ukrayna'da yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen bazı insanlar, boş buldukları evleri ya da marketleri yağmalıyor. Bu kişilere karşı birleşen halk ise cezayı kendi yöntemlerince veriyor. Bölgeden gelen son görüntülerde, yağmacı bir şahsın soyulup direğe bağlandığı görülüyor.
Zaman zaman yağmacıları darbeden Ukraynalılar, çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından ibret olması açısından paylaşıyorlar. Daha önce de bölgeden buna benzer görüntüler gelmişti.
Son Dakika › Dünya › Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor - Son Dakika