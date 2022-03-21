Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor - Son Dakika

Rusya - Ukrayna savaşında 26. güne girilirken bölgede çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. İki taraftan heyetler müzakere görüşmelerini sürdürürken, Ukrayna halkı ise kendi içlerinde başka bir mücadele daha veriyor.

ÖNCE SOYUP SONRA DİREĞE BAĞLIYORLAR

Ukrayna'da yaşanan krizi fırsata çevirmek isteyen bazı insanlar, boş buldukları evleri ya da marketleri yağmalıyor. Bu kişilere karşı birleşen halk ise cezayı kendi yöntemlerince veriyor. Bölgeden gelen son görüntülerde, yağmacı bir şahsın soyulup direğe bağlandığı görülüyor.

İBRET İÇİN PAYLAŞIYORLAR

Zaman zaman yağmacıları darbeden Ukraynalılar, çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından ibret olması açısından paylaşıyorlar. Daha önce de bölgeden buna benzer görüntüler gelmişti.