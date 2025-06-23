Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD\'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı
23.06.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı'nda tedirginlik hakim. İran'ın boğazı kapatma kararını tartıştığı bu dönemde Beyaz Saray'dan İran ile diplomatik çözüm arayışlarının devam ettiği yönünde açıklama geldi. Aynı açıklamada ayrıca, "Hürmüz Boğazı'nı kapatmaları aptallık olur" denildi.

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ve ABD'nin İran'daki nükleer tesislere saldırıları sonrası dikkatlerin yoğunlaştığı Hürmüz Boğazı'nda tedirginlik hakim.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararını tartıştığı günlerde Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray, "Trump, İran ile diplomatik bir çözümle ilgilenmeye devam ediyor. İstihbarat raporları, İran'ın nükleer silaha haftalar uzaklıkta olduğunu gösterdi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaları aptallık olur." ifadeleri kullanıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI TİCARETİN KİLİT NOKTASI

Basra Körfezi'nin ağzında yer alan dar su yolu Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'inin ulaştırılması için kullanılan bu stratejik geçit, başta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu'daki üreticilerin ham petrol ve kondensat sevkiyatında kritik bir rol üstleniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki petrol ticareti, dünyadaki toplam petrol tüketiminin de beşte birini karşılıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol ve petrol ürününün büyük kısmı Çin başta olmak üzere Asya piyasalarına ulaşıyor.

İran'ın petrol ihracatının büyük bir kısmı, Hürmüz Boğazı üzerinden Çin'e sevk ediliyor.

Benzer şekilde Irak petrolünün yüzde 85'i de Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.

Hürmüz Boğazı'ndan taşınan toplam petrolün yüzde 35'ini Suudi Arabistan, yüzde 20'sini Birleşik Arap Emirlikleri ve yüzde 17'sini Irak'ın ihracatı oluşturuyor.

Ayrıca, küresel doğal gaz ticaretinin yüzde 20'si de bu boğazdan geçiyor. Katar'ın Hürmüz Boğazı'ndaki LNG ihracatının yüzde 87'si Asya'ya, yüzde 13'ü Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Uluslararası İlişkiler, Hürmüz Boğazı, Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, İsrail, Enerji, Dünya, Hakim, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Gümüşsoy:
    Gazzede kıyametler kopuyor mazlumlar açlıktan ölüyorsa kapat ulan boğazı tüm dünyada kopsun kıyamet!... 78 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    abd hiçbirşeyden korkmaz.. birtek paradan korkar.. 29 3 Yanıtla
  • 78908900:
    Hadi yaaa ! Siz nükleer santrali vurun (Aptal)olmayın Hürmüzü kapatan aptal olsun . Nasa ,Mars da ve Jüpiter in bir uydusunda yaşam bulmuş gidin orada yaşayın yeter dünyayı rahat bırakın .katillerrrrr sürüsü. 22 1 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    eyrafı pisle şimdi mendil arar durursun çok bilmiş 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şov yaptı Kenan Yıldız’ın hat-trick’i Juventus’a galibiyeti getirdi Şov yaptı! Kenan Yıldız'ın hat-trick'i Juventus'a galibiyeti getirdi
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
Galatasaray’da Osimhen’in B planı belli Bir yıldız golcü daha Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
12:24
İsrail, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’ni vurdu
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
00:33
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın
Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
00:13
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
00:07
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 18:37:44. #7.13#
SON DAKİKA: Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.