 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
24 gündür süren savaşta bir ilk! Tünelde pusuya düşen onlarca İsrail askeri Hamas ile çatıştı - Son Dakika

24 gündür süren savaşta bir ilk! Tünelde pusuya düşen onlarca İsrail askeri Hamas ile çatıştı

Son Güncelleme: 30.10.2023 11:30

İsrail ordusunun 24 gündür bomba yağdırdığı Gazze'den servis edilen bir görüntü büyük ses getirdi. Tünellerden birinde pusuya düşürülen İsrail askerlerinin savaşın başlamasından bu yana ilk kez Hamas ile çatıştığı anlar İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından paylaşılırken, Hamas'ın yeni bir sürpriz saldırı peşinde olduğu iddia edildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırıyor. Dün savaşta bir ilk yaşanırken, İsrail askerleri kuzey Gazze'deki bir tünel ağında pusu kuran Hamas üyeleriyle çatıştı. Görüntüler İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından paylaşılırken, çatışmalar sırasında çok sayıda militanın öldüğü ve Hamas'ın sürpriz bir saldırı peşinde olduğu öne sürüldü.

24 GÜNDÜR DEVAM EDEN SAVAŞTA BİR İLK

İsrail-Hamas savaşında 4. haftaya girilirken, gözler İsrail'in gerçekleştireceği büyük kara harekatına çevrildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) haftalardır devam eden ağır bombardımanın ardından bölgeye daha fazla asker, tank ve zırhlı araç sevk ederken dün savaşta bir ilk yaşandı.

Savaşta bir ilk! Tünelde pusuya düşürülen İsrail askerleri Hamas ile çatıştı

GÖRÜNTÜLERİ IDF PAYLAŞTI

İsrail askerleri kuzey Gazze'deki tünel ağında pusu kuran Hamas üyeleri ile çatıştı. İsrail Ordusu tarafından yayınlanan kamera görüntülerinde tankların ve buldozerlerin Gazze'nin kuzeyine girdiği görülürken, IDF yoğun çatışmalar sırasında çok sayıda teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"YENİ BİR SÜRPRİZ SALDIRIYA HAZIRLANIYORLARDI"

IDF Hamas'ın yeni bir sürpriz saldırı için İsrail sınırını geçmeye hazırlandığını öne sürdüğü açıklamasında "Erez geçidi yakınlarında faaliyet gösteren IDF askerleri Gazze Şeridi'ndeki bir tünelden çıkan bir dizi terörist ile çatıştı." ifadelerini kullandı.

Savaşta bir ilk! Tünelde pusuya düşürülen İsrail askerleri Hamas ile çatıştı

SAVAŞTA YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

İsrail zırhlı kuvvetleri, Gazze'de Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 'yeni bir aşama' olarak adlandırdığı yeni operasyonlara başladı. İsrail güçleri daha önce Gazze'ye küçük ölçekli birkaç kara saldırısı düzenlemişti ancak mevcut saldırı İsrail askerlerinin bölgedeki en uzun operasyonu oldu.

İsrail, Hamas, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 24 gündür süren savaşta bir ilk! Tünelde pusuya düşen onlarca İsrail askeri Hamas ile çatıştı - Son Dakika


Son Dakika
13:20 Galatasaray'da Muslera kararı verildi
13:13 Kızları eşi tarafından öldürülen acılı anne ve baba, Müge Anlı'nın programında ağıt yaktı
13:09 Kötü haberi ailesi verdi! Hamas tarafından kaçırılan Shani Louk hayatını kaybetti
12:55 Meclis'te "P...venk" protestosu! HEDEP'li vekiller sıraları yumrukladı, Bekir Bozdağ oturuma ara verdi
12:47 Engin ve Dilan Polat çifti soruşturması sonrası güzellik merkezleri denetime alındı
12:32 Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor! İsmail Kartal'ın öğrencileri Manchester City'yi yakaladı
12:14 Emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki son rakamlar
12:08 Bakan Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışı için tarih verdi
12:03 İsrail tankları Gazze'ye girdi
11:56 Neler diyorsun İlkay! Real Madrid maçı sonrası takım arkadaşlarına fena yüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2023 13:48:50. #1.12#
SON DAKİKA: 24 gündür süren savaşta bir ilk! Tünelde pusuya düşen onlarca İsrail askeri Hamas ile çatıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement