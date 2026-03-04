Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı - Son Dakika
Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı

Savaşta korkulan oldu! Katar da İran'a karşı operasyonlara katıldı
04.03.2026 05:17
İran'ın saldırılarıyla Körfez'de gerilim tırmanırken, uzmanlar Tahran'ın bölge ülkelerini hedef alarak Trump yönetimine savaşın durdurulması için baskı yapmalarını sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Bu süreçte Katar'ın İran'a karşı operasyonlara katıldığı iddiası da bölgedeki dengeleri daha da tartışmalı hale getirdi.

ABD-İsrail ile İran arasında tırmanan savaş Körfez ülkelerini de doğrudan etkiledi. Bölgedeki limanlar, kentler ve petrol tesisleri hedef alınırken, gözler Körfez ülkelerinin nasıl bir yol izleyeceğine çevrildi. Uzmanlara göre İran, Körfez ülkelerini hedef alarak onların Washington yönetimine savaşın durdurulması için baskı yapmasını sağlamayı amaçlıyor.

"KÖRFEZ ÜLKELERİ OPERASYONA DAHİL OLACAK"

Körfez Araştırmaları Merkezi Direktörü Abdulaziz Sager, bölge ülkelerinin zor bir tercihle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Körfez ülkeleri ya topraklarını ve üslerini kullandırtarak hatta doğrudan saldırılara katılarak ABD'nin operasyonuna dahil olacak ya da kendi topraklarında daha fazla saldırı riskiyle karşılaşacak" değerlendirmesinde bulundu.

SAVAŞ BÜYÜYOR

Uzmanlar, Körfez ülkelerinin İran'a yönelik saldırılara doğrudan katılması durumunda savaşın daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor. Öte yandan çatışmalardan uzak kalmayı tercih etmeleri halinde ise güvenlik, ekonomik istikrar ve uluslararası itibarlarının zarar görebileceği ifade ediliyor.

"KATAR OPERASYONLARA KATILDI"

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesi, Katar'ın İran'a karşı operasyonlara katılmaya başladığını ve İran toprakları içinde saldırılar düzenlediğini iddia etti. Birleşik Arap Emirlikleri ise İran'ın saldırılarını "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Dubai Kamu Politikası Araştırma Merkezi Direktörü Muhammed Baharoon, BAE'nin bu açıklamasının İran'a karşı genişleyen bir koalisyon fikrini güçlendirdiğini belirterek, "İran, Körfez ülkelerine saldırarak onları kendisine karşı oluşan daha geniş bir koalisyona itiyor" dedi.

"KÖRFEZ UZUN SÜRELİ BİR ÇATIŞMAYA DAYANAMAZ"

Birleşik Arap Emirlikleri Politika Merkezi Başkanı Ebtesam Al-Ketbi ise saldırıların devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması gibi senaryoların küresel enerji güvenliğini doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Al-Ketbi, "Körfez uzun süreli bir çatışmaya dayanamaz. Petrol nakliye yolları kesilirse ya da Hürmüz Boğazı kapanırsa diğer ülkelerin müdahalesi kaçınılmaz hale gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dan oluşan Körfez İşbirliği Konseyi de pazar günü olağanüstü bakanlar toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesi kapsamında kırmızı çizgilerin çizildiği belirtilirken, artan güvenlik riskleri ve enerji arzı endişeleri karşısında kolektif savunmaya hazır olunduğu mesajı verildi.

