Savaşta yeni aşama! İsrail ve ABD'yi artık bu silahla vuracaklar

06.03.2026 13:45
İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, savaşın yeni bir aşamaya girdiğini belirterek İran'ın eski füze stoklarının tükendiğini ve bundan sonra gelişmiş "Kheibar Shekan-4" füzeleriyle özellikle İsrail ve bölgedeki ABD güçlerine yönelik saldırıların artabileceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada bölgede devam eden çatışmaların yeni bir aşamaya girdiğini belirterek İran'ın askeri stratejisinde önemli bir değişime gidildiğini söyledi. Pezeşkiyan, şu ana kadar gerçekleştirilen saldırılarda İran'ın eski füze stoklarını kullandığını ancak bu stokların büyük ölçüde tükendiğini ifade etti.

"SAVAŞTA YENİ AŞAMAYA GEÇTİK"

Pezeşkiyan, bundan sonraki süreçte İran'ın daha gelişmiş askeri teknolojisinin sahaya yansıyacağını belirterek, "Savaşın yeni bir aşamasına girdik. Tahran eski füze stoklarını tüketti ve şimdi İslam Cumhuriyeti'nin gerçek teknolojisi ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

İran lideri, özellikle Basra Körfezi ve Orta Doğu'da bulunan hedeflere yönelik saldırıların artabileceğini vurgulayarak yeni dönemde "Kheibar Shekan-4" olarak adlandırılan füze sistemlerinin kullanılacağını söyledi. Pezeşkiyan, bu füzelerin özellikle İsrail ve bölgede konuşlu Amerikan askeri unsurlarını hedef alabileceğini dile getirdi.

SAVAŞTA TANSİYON İYİCE YÜKSELDİ

Son dönemde İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar ve sert açıklamalar bölgedeki tansiyonu yükseltmiş durumda. İsrail'in İran bağlantılı hedeflere yönelik operasyonları ve İran'ın buna karşılık verdiği füze ve insansız hava aracı saldırıları, Orta Doğu'daki güvenlik dengesini yeniden gündemin merkezine taşıdı.

ABD ise bölgedeki askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Washington yönetimi, İran'dan gelebilecek olası saldırılara karşı hem İsrail'e hem de Körfez'deki askeri üslerine yönelik savunma önlemlerini artırmış durumda.

KHEIBAR SHEKAN-4 ÖZELLİKLERİ

Kheibar Shekan-4 (veya Kheibar/ Khorramshahr-4 ailesi) İran'ın geliştirdiği orta menzilli balistik füze sistemlerinden biridir. İşte öne çıkan teknik özellikleri:

Temel özellikleri

Menzil: Yaklaşık 1.450 km (bazı değerlendirmelere göre 1.800–2.000 km'ye kadar çıkabileceği öne sürülüyor)

Yakıt türü: Katı yakıtlı roket motoru (daha hızlı ateşleme ve hazırlık süresi)

Uzunluk: Yaklaşık 11.4 metre

Ağırlık: Yaklaşık 6.3 ton

Savaş başlığı: Yaklaşık 500–550 kg yüksek patlayıcı

Hız: Atmosfere girişte Mach 2–3 civarında (çok yüksek hız)

Askeri kabiliyetleri

Manevra yapabilen savaş başlığı sayesinde füze savunma sistemlerinden kaçınma kabiliyeti bulunuyor.

Mobil fırlatma araçlarından (kamyon platformu) ateşlenebiliyor, bu da tespit edilmesini zorlaştırıyor.

Uydu ve atalet güdüm sistemleri sayesinde daha yüksek isabet oranı hedefleniyor.

Daha hafif kompozit malzemeler kullanıldığı için daha hızlı hazırlık ve fırlatma imkânı sağlıyor.

Stratejik etkisi

Bu menzil sayesinde İsrail, ABD'nin Orta Doğu'daki bazı üsleri, Körfez ülkeleri ve Doğu Akdeniz'deki hedefler İran'ın vurabileceği alan içinde kalıyor.

