Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu - Son Dakika
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Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu

25.09.2022 15:55

7 aydır Batı destekli Ukrayna ordusuna karşı istediğini elde edemeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkede kısmi seferberlik ilan etmesi sonrasında ülkeyi terk ederek Gürcistan'a geçmeye çalışan Ruslar, "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Sınır kapısındaki uzun kuyruk ve trafik nedeniyle bazı Rus vatandaşlarının Gürcistan'a geçişi yaklaşık 40 saat sürdü. Öte yandan ABD, sınır kapılarını kapatması için Gürcistan'ı uyardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Ruslar panik içinde ülkeyi terk etmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, savaşın ortasında kalmak istemeyen Ruslar karayoluyla Gürcistan'a geçiyor.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kısmi seferberlik ilanının ardından ülkeyi terk eden Ruslar, Rusya-Gürcistan sınırındaki "Yukarı Lars" Sınır Kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Sınır kapısındaki uzun kuyruk ve trafik nedeniyle bazı Rus vatandaşlarının Gürcistan'a geçişi yaklaşık 40 saat sürdü. Yukarı Lars Sınır Kapısındaki yoğunluk nedeniyle, Gürcistan karayolunu transit olarak kullanan ve aralarında Türkiye, Ermenistan ve birçok ülkenin bulunduğu yüzlerce tır saatlerce beklemek zorunda kaldı.

SAVAŞ NEDENİYLE KAÇIYORLAR

Öte yandan, Rus vatandaşları, vatanlarını terk etmelerinin ilk sebebinin savaş olduğunu gizlemiyor. Bazıları Gürcistan'da kalıp yaşamak için geldiklerini, diğer kısmı ise Gürcistan üzerinden farklı ülkelere gideceğini, oraya yerleşeceklerini ve ardından ailelerini de yanlarına alacaklarını söylüyor.

Rusya-Gürcistan sınır kapısında 14 kilometrelik araç kuyruğu

"2 BİNDEN FAZLA ARAÇ BEKLİYOR"

Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya'dan yapılan açıklamada Yukarı Lars Sınır Kapısındaki yoğunluktan bahsedilerek, "Yukarı Lars kontrol noktasından geçmek için uzun bir araç kuyruğu mevcut. Yaklaşık 2 bin 300 araba sınırda bekliyor. Devlet Karayolları Müfettişliği, vatandaşları Rusya Federasyonu sınırlarının dışına çıkılmamasını tavsiye ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan'ın sınırlarını kapatması ve en azından kısa vadede Rus turistlere izin vermemesi akıllıca bir karar olurdu. Savaş çağındaki erkeklerin bu küçük ama önemli müttefike girmesi çok tehlikeli" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu - Son Dakika
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