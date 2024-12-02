Scholz, Kiev'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Scholz, Kiev'i Ziyaret Etti

Scholz, Kiev\'i Ziyaret Etti

Almanya Başbakanı Scholz, 2,5 yıl aradan sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

02.12.2024 12:32
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(ANKARA) - Almanya Başbakanı Olaf Scholz 2,5 yıl aradan sonra ilk kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmek üzere 2,5 yıl aradan sonra ilk kez Kiev'i ziyaret etti. Almanya Başbakanı Kiev'e ziyaretini sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Scholz X paylaşımında "Ukrayna bize güvenebilir. Söylediğimizi yapıyoruz, yaptığımızı söylüyoruz. Bunu bir kez daha teyit etmek için, bu gece Kiev'e geldim: 1000 gündür Rus saldırılarına karşı savunma yapan bir ülkeye trenle seyahat ettim" dedi.

Almanya merkezli DPA, Scholz'un seyahatinin "güvenlik nedenleriyle" önceden duyurulmadığı belirtti. Scholz daha önce Almanya'nın aralık ayında Ukrayna'ya 650 milyon euro değerinde silah tedariğinde bulunacağını açıklamıştı. Scholz geçen ay, iki yılın ardında ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmiştü.

Scholz'un Kiev ziyareti, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların arttığı ve Almanya'da koalisyon hükümetinin gelecek yıl Şubat ayında yapılacak seçimlerde iktidarı kaybetmesi olasılığı ile karşı karşıya olduğu bir dönemde yapılıyor.

Ziyaret, ayrıca ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlığının Ukrayna savaşının dinamiklerini değiştireceği yönünde beklentilerin oluştuğu bir zamanda gerçekleşiyor. Trump seçim kampanyası sırasında ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarını geri çekeceğini söylemiş ve çatışmayı sona erdireceğine dair vaatlerde bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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