Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya\'da Amazon Ormanları\'na gitti

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ABD Başkanı Joe Biden, görevi yeni seçilen Donald Trump'a devretmeden önce sürpriz bir karara imza attı. Trump'ın başkan seçildikten sonra yaptığı, Rusya- Ukrayna savaşının bitmesini istediği şeklindeki açıklamasına rağmen Biden, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi.

JOE BIDEN, AMAZON ORMANLARINDA

Tüm bunlar yaşanırken ABD Başkanı Biden kızı ve torunuyla birlikte Brezilya'ya gitti. Biden, Brezilya'da Amazon Yağmur Ormanları'nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

AÇIKLAMASINI BİTİRİR BİTİRMEZ ORMANA GİRDİ

Ormanın ortasında basın toplantısı düzenleyen Biden, açıklamalarının ardından soru almadı. Biden, doğruca ormanın içine girerek gözden kayboldu.