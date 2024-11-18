ABD Başkanı Joe Biden, görevi yeni seçilen Donald Trump'a devretmeden önce sürpriz bir karara imza attı. Trump'ın başkan seçildikten sonra yaptığı, Rusya- Ukrayna savaşının bitmesini istediği şeklindeki açıklamasına rağmen Biden, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi.
Tüm bunlar yaşanırken ABD Başkanı Biden kızı ve torunuyla birlikte Brezilya'ya gitti. Biden, Brezilya'da Amazon Yağmur Ormanları'nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti.
Ormanın ortasında basın toplantısı düzenleyen Biden, açıklamalarının ardından soru almadı. Biden, doğruca ormanın içine girerek gözden kayboldu.
Son Dakika › Dünya › Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti - Son Dakika
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