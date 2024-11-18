Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti

Geniş Video İzle

Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni veren ABD Başkanı Joe Biden, Brezilya'da Amazon Yağmur Ormanları'nı ziyaret etti. Ormanın ortasında gazetecilere açıklama yapan Biden, daha sonra soru almadan ormanın içine doğru yürüyerek gözden kayboldu.

18.11.2024 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, görevi yeni seçilen Donald Trump'a devretmeden önce sürpriz bir karara imza attı. Trump'ın başkan seçildikten sonra yaptığı, Rusya- Ukrayna savaşının bitmesini istediği şeklindeki açıklamasına rağmen Biden, Ukrayna'ya uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni verdi.

JOE BIDEN, AMAZON ORMANLARINDA

Tüm bunlar yaşanırken ABD Başkanı Biden kızı ve torunuyla birlikte Brezilya'ya gitti. Biden, Brezilya'da Amazon Yağmur Ormanları'nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti

AÇIKLAMASINI BİTİRİR BİTİRMEZ ORMANA GİRDİ

Ormanın ortasında basın toplantısı düzenleyen Biden, açıklamalarının ardından soru almadı. Biden, doğruca ormanın içine girerek gözden kayboldu.

Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya\'da Amazon Ormanları\'na gitti

Amerika Birleşik Devletleri, Amazon Ormanları, Joe Biden, Brezilya, Politika, Ukrayna, Amazon, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Kendide Amazon Hayvan 10 0 Yanıtla
  • Oooo:
    Amcasını yiyen yamyamları arıyordur! 5 0 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    uzaylı ?? 2 0 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    Sözün bittiği yer Ama Son ormankarı... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
21:14 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’ndan skandal “Kürdistan“ çıkışı Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
20:34 Malatya’da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı
12:53 Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
11:31 RTÜK Başkanı’ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz
11:18 Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:25 2024 Kainat Güzellik Yarışması’nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 01:52:14. #1.11#
SON DAKİKA: Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.