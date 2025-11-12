Şehidin ailesi Eskişehir'e döndü, annenin ağıtları yürek dağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Şehidin ailesi Eskişehir'e döndü, annenin ağıtları yürek dağladı

Şehidin ailesi Eskişehir\'e döndü, annenin ağıtları yürek dağladı
12.11.2025 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın ailesi, acı haberi alarak Eskişehir'e geri döndü. Şehit annesi Ayşe Mercan'ın ağıtları yürekleri dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit annesini yakınları ve sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı. Emre Mercan'ın ailesi, oğullarının ani kaybının yasını tutuyor.

Gürcistan'da düşen uçakta şehit olanlardan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın il dışında olan ailesi Eskişehir'e geri dönerken, annen Ayşe Mercan'ın ağıtları yürek dağladı.

Azerbaycan'dan dönüşte, Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan'ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber dün ulaşırken, şehidin babası Halil İbrahim ve annesi Ayşe Mercan, gelinlerinin yanına Amasya'nın Merzifon ilçesine gitmişti. Şehidin eşi, anne ve babası bugün Eskişehir'e geri döndü. Oldukça bitap düşen ailede anne Ayşe Mercan'ın ağıtları yürek dağladı. Ayakta durmakta güçlük çeken şehit annesini, yakınları teselli etmeye çalışırken sağlık ekipleri de hazırda bekledi. "Senin sıran değildi" diyerek oğlunun şehadetine feryat eden Ayşe Mercan, yakınlarının desteğiyle evine gitti.

Kaynak: İHA
İddianamede en dikkat çeken detay İşte İmamoğlu’ndan sonraki 2. adam İddianamede en dikkat çeken detay! İşte İmamoğlu'ndan sonraki 2. adam
“CHP’ye kapatma davası talebi“ iddialarına Başsavcılık’tan açıklama "CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına Başsavcılık'tan açıklama
Yılmaz Vural’dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik Yılmaz Vural'dan Türk futbolu hakkında bomba sözler: İçine ettik
Kayıp otizmli Veysel’den günler sonra acı haber geldi Kayıp otizmli Veysel'den günler sonra acı haber geldi
Bülent Ersoy’a özel ilgi Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı
İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor

13:41
Türk futbolunda bahis skandalı TFF Başkanı “Ligler devam edecek mi“ sorusunu yanıtladı
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı "Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
13:06
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu
12:49
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı
12:29
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi
11:40
İmamoğlu’ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın
11:14
Savaş giderek yaklaşıyor ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 13:57:09. #7.13#
SON DAKİKA: Şehidin ailesi Eskişehir'e döndü, annenin ağıtları yürek dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.