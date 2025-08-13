Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı

Hindistan'da bir turist, yaban hayatı alanında fil ile selfie çekmeye kalkınca canını zor kurtardı. Karnataka'daki bir koruma alanında meydana gelen olayda, R. Basavaraju adlı adam izinsiz şekilde filin yanına yaklaştı.

Görgü tanıklarına göre fil, yol kenarında havuç yerken turist flaşlı bir fotoğraf çekmek isteyince birden sinirlendi. Dev hayvan önce hortumunu salladı, ardından büyük bir hızla turistin peşine düştü. Panikleyen adam kaçarken yola atladı, dengesini kaybedip düştü. Fil birkaç kez üzerine bastı, hatta saldırı sırasında pantolonu ve iç çamaşırı yırtıldı.

Basavaraju ağır yaralandı ama şans eseri hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan turiste, koruma alanına izinsiz girdiği için 25.000 rupi (yaklaşık 200 sterlin) para cezası verildi. Ayrıca turist, davranışının yanlış olduğunu itiraf ettiği bir video çekmek zorunda kaldı.

Olayı kameraya alan Daniel Osorio, "Bu, yaban hayatı kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan güçlü bir ders. Bu iş, yalnızca eğitimli görevlilere bırakılmalı" dedi.

Hindistan, dünyadaki Asya fillerinin yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, bu tür sorumsuz hareketlerin hem insan hem de hayvanlar için büyük tehlike yarattığını vurguluyor.

Bu, ülkede son yıllarda yaşanan tek vahşi hayvan saldırısı değil. Geçen yıl da bir leopar piknik yapan bir gruba saldırmış, üç kişi yaralanmıştı.