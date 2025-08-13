Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı

Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
13.08.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da bir turist, yaban hayatı koruma alanında fil ile selfie çekmeye çalışırken saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Turistin izinsiz şekilde filin yanına yaklaşması ve flaşlı fotoğraf çekmesi sonucu sinirlenen fil, hortumunu sallayarak adamın peşinden koştu. Turist, filin saldırısından kaçarken yola atladı, dengesini kaybedip düştü ve fil birkaç kez üzerine bastı. Turist, hastaneye kaldırıldı ve koruma alanına izinsiz giriş yaptığı için para cezasına çarptırıldı.

Hindistan'da bir turist, yaban hayatı alanında fil ile selfie çekmeye kalkınca canını zor kurtardı. Karnataka'daki bir koruma alanında meydana gelen olayda, R. Basavaraju adlı adam izinsiz şekilde filin yanına yaklaştı.

Görgü tanıklarına göre fil, yol kenarında havuç yerken turist flaşlı bir fotoğraf çekmek isteyince birden sinirlendi. Dev hayvan önce hortumunu salladı, ardından büyük bir hızla turistin peşine düştü. Panikleyen adam kaçarken yola atladı, dengesini kaybedip düştü. Fil birkaç kez üzerine bastı, hatta saldırı sırasında pantolonu ve iç çamaşırı yırtıldı.

Basavaraju ağır yaralandı ama şans eseri hayatta kaldı. Hastaneye kaldırılan turiste, koruma alanına izinsiz girdiği için 25.000 rupi (yaklaşık 200 sterlin) para cezası verildi. Ayrıca turist, davranışının yanlış olduğunu itiraf ettiği bir video çekmek zorunda kaldı.

Olayı kameraya alan Daniel Osorio, "Bu, yaban hayatı kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan güçlü bir ders. Bu iş, yalnızca eğitimli görevlilere bırakılmalı" dedi.

Hindistan, dünyadaki Asya fillerinin yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor. Yetkililer, bu tür sorumsuz hareketlerin hem insan hem de hayvanlar için büyük tehlike yarattığını vurguluyor.

Bu, ülkede son yıllarda yaşanan tek vahşi hayvan saldırısı değil. Geçen yıl da bir leopar piknik yapan bir gruba saldırmış, üç kişi yaralanmıştı.

Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı
Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı

Hindistan, turist, Son Dakika

Son Dakika Dünya Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
11:57
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG oyun bozan durumunda! Sisteme entegre olmuyor, olumlu havayı bozuyor
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
20:45
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
20:12
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
19:50
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
19:46
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi
5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
19:32
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi
Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 15:01:20. #7.13#
SON DAKİKA: Selfie çekmek istediği filin saldırısına uğrayan turist ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.