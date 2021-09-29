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Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti - Son Dakika

Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti

29.09.2021 15:50
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti, System.String[]

ABD'de bu kadarına da pes dedirten olay yaşandı. 31 yaşındaki kadın, bir otelin otoparkında araç içerisinde sevgilisiyle ilişkiye girdi. O sırada FaceTime üzerinden kocasını görüntülü arayan kadın, eşine başkasıyla ilişkiye girdiği anları izletti. Otoparka gelen koca, adamı kovalarken yakaladığı karısını ise feci bir şekilde darbetti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 31 yaşındaki kadın, bir otelin otoparkında sevgilisiyle ilişkiye girdiği sırada FaceTime üzerinden aradığı kocasına o anları izletti.

OTOPARKA GELEN KOCA, KARISINI DARBETTİ

Arama çağrısına cevap verip karısının başka bir adamla olduğunu gören William, arabasına atlayıp otelin otoparkına gitti. Karısı ve karısının sevgilisini gören William, elindeki sopa ile ikisine defalarca vurdu. Karısının sevgilisi kaçmayı başarırken William, eşinin vücudunda birçok yeri kırdı.

Bu kadarına da pes! Cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti
William Atkinson

KADININ SABIKASI KABARIK ÇIKTI

Polis, kavgayı ihbar eden kişinin kendilerine silah sesi duyduğunu söylemesine rağmen, William'ın silahlı olduğuna dair bulgulara rastlanmadığını söyledi. Polis, ayrıca William'ın karısının geçmişte birçok suç işlediği ve sicilinin kabarık olduğunu söyledi. Olaydan sonra William tutuklanarak cezaevine yollanırken, ağır yaralanan eşinin hastanede tedavisine devam ediliyor.

Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti - Son Dakika
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