Sevgül Uludağ Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sevgül Uludağ Hayatını Kaybetti

Sevgül Uludağ Hayatını Kaybetti
29.06.2026 17:28
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Kıbrıslı Türk barış aktivisti ve gazeteci Sevgül Uludağ, 67 yaşında vefat etti.

Kıbrıslı Türk barış aktivisti ve gazeteci Sevgül Uludağ, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Uludağ 40 yıldan uzun süren gazetecilik kariyeri boyunca Türkçe ve Rumca gazetelerde yazdı.

Uludağ, 2008'de Uluslararası Gazetecilikte Cesaret Ödülü'nü kazanmıştı.

Ödülü kabul konuşmasında, "Yaptığım her şeyi içimden gelerek yaptım; çünkü gerçek, yüz çevrilemeyecek kadar önemli ve onu anlatmanın yolunu ancak cesaretle bulabildim" dedi.

Uludağ "Bu ödül, dünya genelinde gazetecilerin ödediği bedelin görmezden gelinmediğini gösterecek. Daha iyi bir anlayışın olduğu bir dünya yaratma yolculuklarında ölüm tehditleri, taciz, baskı ve yalnızlıkla karşılaşan gazeteciler için çok şey ifade ediyor" diye ekledi.

Uludağ, 30 Haziran saat 11.00'de uzun yıllar emek verdiği Yenidüzen Gazetesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Adada tepkiler ne oldu?

2014 yılında Avrupa Yurttaşlık Ödülü'ne layık görülen Uludağ, 2019 yılında ise kayıp kişiler ve barış çalışmalarına katkıları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Ölümünün ardından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Kıbrıs şubesi "gerçeğin, hafızanın ve uzlaşmanın yılmak bilmeyen savunucusu Sevgül Uludağ'ın kaybından derin üzüntü" duyduklarını ifade etti.

Adanın kuzeyindeki Türk yönetiminin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taziye mesajında "Seni, emeğini, insan üstü çabanı hiç unutmayacağız Sevgül Abla..." dedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler Uludağ'ın adadaki Türk basını için büyük bir kayıp olduğunu belirtti.

Eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Uludağ'ın, kayıpların bulunması için yürütülen çalışmalarda önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de taziye mesajında "özgür bir vatanda Rum Kıbrıslılar ile Türk Kıbrıslıların barış içinde bir arada yaşaması için kararlılıkla çalışan yurttaşımız, gazeteci, aktivist ve yazar Sevgül Uludağ'a veda ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ölüm tehditleri

15 Ekim 1958'de Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde doğdu.

Uluslararası Kadın Medya Vakfı'ndaki biyografisine göre 1980 yılında gazeteciliğe başlamadan önce bir bankada sekreterdi.

Ancak düzeltmen olarak çalışmaya başladığında bu işi sevdi ve gazeteci olmaya karar verdi.

1982-83 yıllarında, Kıbrıs'ın neden yeniden birleşmesi gerektiği gibi o dönem tabu olarak görülen bir konu hakkında yazdığı için askeri araçların sık sık evinin önüne park ettiğini, telefonunun dinlendiğini anlattı.

1996'da ölüm tehditleri aldı.

Uluslararası Kadın Medya Vakfı'na göre 2000-2003 yılları arasında, Kıbrıs'ta Türk ordusuna yakın iki gazete tarafından Uludağ'a karşı yoğun bir kampanya yürütüldü.

Neredeyse her gün fotoğrafı yayımlanarak casus ve hain olduğu, susturulması gerektiği yönünde suçlamalar yapıldı.

Hatta Nisan 2003'te bir köşe yazarı okuyucularından "Sevgül Uludağ'ın dilini kesmelerini" istedi.

Uludağ, Kasım 2006'da Lefkoşa'da bir kontrol noktasında, Rum Kıbrıslı milliyetçi öğrencilerden oluşan bir grubun saldırı girişiminden kurtuldu.

Anlattığına göre Uludağ adanın kuzeyinden güneyine geçerken basın kartını gösterdi ancak öğrenciler üzerine yürüdü; polis müdahalesiyle durduruldular.

Uludağ, Kıbrıs Gazeteciler Birliği ile birlikte resmi şikayette bulunmasına ve saldırganların fotoğrafını çekmesine rağmen, polis onları bulamadığını söyledi.

Ölüm tehditleri 2006 ve 2007 yıllarında Rum Kıbrıslıların öldürüldüğü toplu mezarlarla ilgili haber yaptıktan sonra da devam etti.

Uluslararası ödüller

Uludağ, İncisini Kaybeden İstiridyeler dahil olmak üzere birçok kitap yayımladı.

Bu kitap, Kıbrıs'ın iki toplumunda kayıp kişiler ve toplu mezarlara ilişkin hikayeleri biraraya getiriyor.

İstiridyeler ilk olarak 2005 yılında Türkçe yayımlandı, daha sonra Rumca ve İngilizce'ye çevrildi.

Uludağ'ın en son kitabı Milliyetçiliğin Yetimleri 2008 yılında yayımlandı. Kitapta, kendi tarafları tarafından öldürülen Türk ve Rum Kıbrıslıların hikayeleri yer alıyor.

Barış ve toplumsal cinsiyet konularında aktivist olarak da tanınan Uludağ, çeşitli kadın gruplarına barış, uzlaşma ve toplumsal cinsiyet konularında eğitimler verdi.

Kıbrıs'ın her iki kesiminden kadınlarla birlikte 2001 yılında Sınırı Aşan Eller adlı sivil toplum kuruluşunu kurdu, Kıbrıs'ta barış için konuşmalar yaptı.

2014 yılında Avrupa Yurttaşlık Ödülü'ne layık görülen Uludağ, 2019 yılında ise kayıp kişiler ve barış çalışmalarına katkıları nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Kaynak: BBC

Sivil Toplum, Uludağ, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sevgül Uludağ Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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