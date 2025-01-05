Şibani Katar'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Şibani Katar'ı Ziyaret Etti

Suriye Dışişleri Bakanı Şibani, Katar'da Suriye'nin geleceği hakkında görüşmelerde bulundu.

05.01.2025 23:49
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Suriye'nin geçiş hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'nı üstlenen Esad Hasan eş Şibani, ülkenin geleceğini konuşmak üzere Pazar günü Katar'a bir ziyaret gerçekleştirdi. 2 Ocak'ta da Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Şibani, Katar'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'e geçecek.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Şibani'nin geçici hükümetin Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra (Ebu Hasan el-Hamavi olarak da biliniyor) ve geçici istihbarat şefi Anas Hattab'ın da aralarında bulunduğu bir heyetle Doha'ya gittiğini bildirdi.

Heyet, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdülrahman el-Tani ve Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Bakanı Muhammed bin Abdülaziz bin Salih el-Huleyfi ile görüştü.

Şibani, bu hafta Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini duyurmuştu.

Ziyaretlerin "istikrarı, güvenliği, ekonomik toparlanmayı desteklemeye ve ortaklıklar kurmaya" katkıda bulunacağını söylemişti.

Şibani, ilk resmi yurt dışı ziyaretini 2 Ocak'ta Ebu Kasra ve Hattab ile birlikte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gerçekleştirdi.

Heyet, Suudi Savunma Bakanı Halid bin Selman başkanlığındaki bir grup bakanla görüşmelerde bulundu; toplantıya Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da katıldı.

Şibani Katar'da hangi açıklamaları yaptı?

Şibani, Devlet Bakanı el-Huleyfi ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar'ın Suriye'ye verdiği desteğe teşekkür etti, "Katar, Suriye halkını 14 yıl boyunca destekledi ve aynı zamanda Suriye'de başlattığımız barış çabalarına da ortak oldu" dedi.

Şibani açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yeni Suriye devletini insana saygı duyan ve onlara ihtiyaç duydukları hizmetleri sağlayan medeni temeller üzerinde yeniden inşa etmek için Suriye halkının birçok Arap ve uluslararası ortağa ihtiyacı var."

ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması çağrısını yineleyen Şibani, Beşar Esad hükümetinin devrilmesinin ardından bunların artık "Suriye halkına yönelik yaptırımlar" anlamına geldiğini söyledi.

Şibani, Suriye'nin yeni dönemde bölge ülkeleriyle "çok iyi" ilişkilere sahip olacağını belirterek, ilişkilerin "barış ve ortak çıkarlar" üzerine inşa edileceğini kaydetti.

Şibani'nin ardından açıklama yapan el-Huleyfi de, Suriye'nin yeni liderliği altında yeniden inşasına katkıda bulunmak için Katar'ın hangi adımları atabileceğini görüştüklerini söyledi.

El-Huleyfi Şibani'nin görüşmede, "Suriye'nin yakın geleceğine ilişkin net bir yol haritası ile lider kadrosu ve siyasi yönetim tarafından atılacak adımları" sunduğunu ekledi.

"Bu adımların yarının Suriye'sini inşa etmeye yardımcı olmasını gerçekten umuyoruz" dedi.

Katar ve Suudi Arabistan'ın yaklaşımları geçmişte nasıl farklılık gösterdi?

Hem Katar hem de Suudi Arabistan Esad'ın devrilmesinden sonra son haftalarda Suriye'ye yardım ulaştırma çabalarına girişti.

Suriye'de yönetimi ele geçiren Heyet Tahrir eş- Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera, hem Suudi Arabistan'a ait El Arabiya kanalına, hem de Katar merkezli El Cezire'ye röportajlar verdi.

Dört Arap ülkesinin Suudi Arabistan öncülüğünde Katar'la 2017'de ikili ilişkileri keserek, yıllarca abluka uygulaması, iki ülke arasındaki ilişkileri germişti.

Ablukanın nedenleri arasında Katar'ın bölgedeki İslamcı gruplara destek vermesi de gösteriliyordu.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler Katar'dan Fetih el Şam'ın [eski adıyla Nusra Cephesi] da aralarında bulunduğu bir grup örgüt ile bağlantısını kesmesini istemişti.

Şu an Suriye'de yönetimdeki HTŞ, eski Nusra Cephesi militanları tarafından kuruldu.

Kaynak: BBC

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