Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor - Son Dakika
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Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor

31.03.2022 12:20
Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor

Şili'nin Arica bölgesinde yaşayan bir şahıs, toprak altında bulunması gereken mumyaların yeryüzüne çıktığını görünce önce köylülere sonra yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen köylüler ve arkeologlar, mumyaları yer altında tutmak için çalışma başlattı. Olayın, iklim sebebiyle gerçekleştiği belirtiliyor.

Dünya genelinde küresel iklim değişikliğinin etkileri görülmeye devam ediyor. Son olarak Şili'nin Arica bölgesinde ikamet eden bir şahıs, mezarlıkta cesetlerin yüzeye çıktığını görmesinin ardından korku içerisinde önce köylülere ardından da yetkililere haber verdi.

MUMYALARI TEKRAR GÖMDÜLER

Rüzgar ve artan yağışların Şili'deki bölgeyi vurmasının ardından iskelet kalıntılarının yüzeye çıktığı bildirildi. Arkeologlar, The Guardian'a kadim Chinchorro mumyalarının etkiye açık hale geldiği yerleri işaretleyip mumyaları tekrar gömdüklerini söyledi. Bu durum, kalıntıların yine iklim kriziyle bağlantılı başka bir tehditle karşı karşıya kalmasından sadece birkaç yıl sonra meydana geldi.

BAKTERİLER TARAFINDAN YENİLMİŞLER

Bilim insanları daha önce Şili'nin kuzeyindeki müzede tutulan Chinchorro mumyalarının bakteriler tarafından yenilerek siyah ve yapışkan bir maddeye dönüştüğünü, küresel ısınmaya bağlı olarak yerel bölgenin maruz kaldığı yüksek nemin de bu süreci hızlandırdığını duyurmuştu.

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Şimdiyse bilim insanları, Arica'daki mezarlıkta gömülü kalan mumyaları kurtarmak için uğraşıyor. Bölge, kısa süre önce aşırı hava koşullarından etkilendi ve bu koşullar mumyaları açığa çıkardı.

"CESETLERİN OLDUĞU YERLERE BAYRAK YERLEŞEŞTİRİP GERİ GÖMÜYORUZ"

Campos isimli arkeolog, "Ne zaman bir ceset görünür hale gelse oraya bir bayrak yerleştirip onu tekrar gömüyoruz" dedi. Chinchorrolar Peru ve Şili arasında yaşayan göçebelerdi. Kuzey Şili geneline yayılmış gömü alanları hem insan eliyle yapılmış mumyaları hem de çevresel faktörler nedeniyle korunmuş diğer kalıntıları içeriyor.

EN ESKİ MUMYALAR

Yakın zamana kadar Chinchorro mumyalarının dünyanın en eski mumyaları olduğuna inanılıyordu. Fakat bu yılki araştırma Portekiz'de keşfedilen kalıntıların 8 bin yıllık olduğunu ve bu unvanı çalabileceğini gösterdi. Yakınlardaki Camarones şehrinin belediye başkanı Cristian Zavala, şimdi çevrenin, kalıntıların yok olmasına yol açmadığından emin olmak için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

"ULUSAL ACİL DURUM" İLAN EDİLMİŞTİ

The Guardian'a konuşan Zavala, "Chinchorro'ya sahip çıkmazsak iklim değişikliği yüzünden yok olacaklar" dedi. Şili'nin küresel ısınma sonucu 10 yıl süren kuraklıkla karşı karşıya kalması, ülkenin bilim bakanının iklim krizini "ulusal acil durum" ilan etmesine yol açmıştı.

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The Guardian, İskelet, Şili, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Şili'de iklim değişikliği mumyaları mezarlarından çıkarttı! Arkeologlar, cesetleri yer altında tutmak için çabalıyor - Son Dakika


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